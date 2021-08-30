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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 31 сер, 2021 17:01
unicdima
А Зеленский разве что-то прогундосил по поводу обстрела Авдеевки ?
Это же ты загонял, что перемирие "действует", а это "порохоботи" нагнетают
А когда недавно увеличилось количество обстрелов, увеличилось количество погибших бойцов ВСУ, то Зеленский засунул свой язык в жопу и молчит.
Но виноваты опять "порохоботы". Напоминают Зеленскому, что никакого перемирия нет
А жополизы, вроде тебя, за прайс малый повторяют - "перемирие, перемирие", "порохоботы клевещут"
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Додано: Вів 31 сер, 2021 17:30
Если будут использоваться всего лишь 50% мощностей «Северного потока-2», то транзит газа через Украину сократится в три раза. Такой неутешительный прогноз сделал министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью «Интерфакс-Украина».
По его словам, объем прокачки российского газа через украинскую ГТС может упасть до 18 миллиардов кубометров в год. Для сравнения – в прошлом году было прокачано почти 56 миллиардов кубометров.
Более того, министр утверждает, что в случае падения объемов прокачки газа до 15 миллиардов кубометров, Украина не сможет поддерживать нормальное функционирование своей ГТС. А это уже коллапс.
Галущенко рассказал, что Украина ведет переговоры с компаниями из других стран, чтобы наполнить нашу трубу газом, и вспомнил о Турции (хотя, зачем это туркам – у них свой «поток» есть).
Также Галущенко сетует, что в Украине сокращается добыча собственного газа.
Картину министр нарисовал, словом, далеко не радужную. Но о последствиях строительства «Северного потока-2» нужно было думать раньше. И далеко не только этой украинской власти. Теперь в этой ситуации Украина с проблемами по сути - один на один. И как-то мало надежд, что сегодняшние переговоры Зеленского с министром энергетики США склонят чашу весов в пользу Украины
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:24
Володимир Зеленський
@ZelenskyyUa
Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК #Енергоатом та Westinghouse electric @W__Home про спільне будівництво енергоблоку #ХмельницькоїАЕС як пілотного проекту, а надалі – ще 4 блоків за їхньою технологією. Загальна вартість проекту – до $30 млрд.
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