RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7449745074517452
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:01

unicdima
А Зеленский разве что-то прогундосил по поводу обстрела Авдеевки ?

Это же ты загонял, что перемирие "действует", а это "порохоботи" нагнетают

А когда недавно увеличилось количество обстрелов, увеличилось количество погибших бойцов ВСУ, то Зеленский засунул свой язык в жопу и молчит.

Но виноваты опять "порохоботы". Напоминают Зеленскому, что никакого перемирия нет
А жополизы, вроде тебя, за прайс малый повторяют - "перемирие, перемирие", "порохоботы клевещут"
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6040
З нами з: 31.08.09
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:30

Если будут использоваться всего лишь 50% мощностей «Северного потока-2», то транзит газа через Украину сократится в три раза. Такой неутешительный прогноз сделал министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, объем прокачки российского газа через украинскую ГТС может упасть до 18 миллиардов кубометров в год. Для сравнения – в прошлом году было прокачано почти 56 миллиардов кубометров.

Более того, министр утверждает, что в случае падения объемов прокачки газа до 15 миллиардов кубометров, Украина не сможет поддерживать нормальное функционирование своей ГТС. А это уже коллапс.

Галущенко рассказал, что Украина ведет переговоры с компаниями из других стран, чтобы наполнить нашу трубу газом, и вспомнил о Турции (хотя, зачем это туркам – у них свой «поток» есть).

Также Галущенко сетует, что в Украине сокращается добыча собственного газа.

Картину министр нарисовал, словом, далеко не радужную. Но о последствиях строительства «Северного потока-2» нужно было думать раньше. И далеко не только этой украинской власти. Теперь в этой ситуации Украина с проблемами по сути - один на один. И как-то мало надежд, что сегодняшние переговоры Зеленского с министром энергетики США склонят чашу весов в пользу Украины
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15216
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8269 раз.
Подякували: 4018 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:24

Володимир Зеленський
@ZelenskyyUa
Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК #Енергоатом та Westinghouse electric @W__Home про спільне будівництво енергоблоку #ХмельницькоїАЕС як пілотного проекту, а надалі – ще 4 блоків за їхньою технологією. Загальна вартість проекту – до $30 млрд.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10081
З нами з: 18.06.08
Подякував: 36 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7449745074517452
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Енергетика (26)
31.08.2021 19:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.