Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Если будут использоваться всего лишь 50% мощностей «Северного потока-2», то транзит газа через Украину сократится в три раза. Такой неутешительный прогноз сделал министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью «Интерфакс-Украина».
По его словам, объем прокачки российского газа через украинскую ГТС может упасть до 18 миллиардов кубометров в год. Для сравнения – в прошлом году было прокачано почти 56 миллиардов кубометров.
Более того, министр утверждает, что в случае падения объемов прокачки газа до 15 миллиардов кубометров, Украина не сможет поддерживать нормальное функционирование своей ГТС. А это уже коллапс.
Галущенко рассказал, что Украина ведет переговоры с компаниями из других стран, чтобы наполнить нашу трубу газом, и вспомнил о Турции (хотя, зачем это туркам – у них свой «поток» есть).
Также Галущенко сетует, что в Украине сокращается добыча собственного газа.
Картину министр нарисовал, словом, далеко не радужную. Но о последствиях строительства «Северного потока-2» нужно было думать раньше. И далеко не только этой украинской власти. Теперь в этой ситуации Украина с проблемами по сути - один на один. И как-то мало надежд, что сегодняшние переговоры Зеленского с министром энергетики США склонят чашу весов в пользу Украины
Володимир Зеленський @ZelenskyyUa Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК #Енергоатом та Westinghouse electric @W__Home про спільне будівництво енергоблоку #ХмельницькоїАЕС як пілотного проекту, а надалі – ще 4 блоків за їхньою технологією. Загальна вартість проекту – до $30 млрд.
Ukrainian написав:Володимир Зеленський @ZelenskyyUa Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК #Енергоатом та Westinghouse electric @W__Home про спільне будівництво енергоблоку #ХмельницькоїАЕС як пілотного проекту, а надалі – ще 4 блоків за їхньою технологією. Загальна вартість проекту – до $30 млрд.
Сподіваюсь, зі сторони Westinghouse підпис поставив не лижний інструктор.
Ukrainian написав:Володимир Зеленський @ZelenskyyUa Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК #Енергоатом та Westinghouse electric @W__Home про спільне будівництво енергоблоку #ХмельницькоїАЕС як пілотного проекту, а надалі – ще 4 блоків за їхньою технологією. Загальна вартість проекту – до $30 млрд.
Сподіваюсь, зі сторони Westinghouse підпис поставив не лижний інструктор.
Ukrainian написав:Володимир Зеленський @ZelenskyyUa Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК #Енергоатом та Westinghouse electric @W__Home про спільне будівництво енергоблоку #ХмельницькоїАЕС як пілотного проекту, а надалі – ще 4 блоків за їхньою технологією. Загальна вартість проекту – до $30 млрд.
Сподіваюсь, зі сторони Westinghouse підпис поставив не лижний інструктор.
За місяць до виборів в Бундестаг у Німеччині в лідери виходять соціал-демократи, яких довго вважали аутсайдерами. Їхній кандидат у канцлери Олаф Шольц може змінити Анґелу Меркель?
Це скоріше за все призведе до зупинки Північного Потоку-2.
Наоборот. СДПГ - самая пророссийская из мэйнстримных партий. Более пророссийские - только левая die Linke и ультраправая "Альтернатива". Антироссийские - "зеленые" и Свободные демократы. Партия Меркель ХДС - умеренная, посередине между теми и другими.