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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 01 вер, 2021 20:42
Печальная судьба зелебобика. Впрочем, каждый лижбынепорошенко и поприколу получит свою карму.
А ведь предупреждали же, что зеленые – замаскированные рыги и будут беспределить похуже.
Додано: Сер 01 вер, 2021 22:17
Льолік, навіщо анаболіки жрав?
Додано: Чет 02 вер, 2021 12:20
Американцы после сливов от Пети максимально ограничивают общение с Украиной, и минимизируют круг лиц (даже переводчика не пустили)
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