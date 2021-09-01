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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7450745174527453
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:42


Печальная судьба зелебобика. Впрочем, каждый лижбынепорошенко и поприколу получит свою карму.
А ведь предупреждали же, что зеленые – замаскированные рыги и будут беспределить похуже.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 22:17

Льолік, навіщо анаболіки жрав?

  Schmit написав:Печальная судьба зелебобика.

Не можна вживати анаболіки. Старе тіло і штучно накачені м'язи - фу!!! Дрябла шкіра. Люди, старійте природньо!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:20

Во время встречи Зеленского с Байденом «один на один» разговор обеспечивал переводчик с американской стороны. Зеленский говорил с президентом США на русском языке.


Американцы после сливов от Пети максимально ограничивают общение с Украиной, и минимизируют круг лиц (даже переводчика не пустили) :)
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