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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7450745174527453
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:42


Печальная судьба зелебобика. Впрочем, каждый лижбынепорошенко и поприколу получит свою карму.
А ведь предупреждали же, что зеленые – замаскированные рыги и будут беспределить похуже.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 22:17

Льолік, навіщо анаболіки жрав?

  Schmit написав:Печальная судьба зелебобика.

Не можна вживати анаболіки. Старе тіло і штучно накачені м'язи - фу!!! Дрябла шкіра. Люди, старійте природньо!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:20

Во время встречи Зеленского с Байденом «один на один» разговор обеспечивал переводчик с американской стороны. Зеленский говорил с президентом США на русском языке.


Американцы после сливов от Пети максимально ограничивают общение с Украиной, и минимизируют круг лиц (даже переводчика не пустили) :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:48

Рогозин занимался отправкой боевиков на Донбасс еще до оккуп

Российский националист рассказал, что Рогозин лично предложил Демушкину поехать на Донбасс и стать кем-то вроде террориста Александра Бородая
"Это был официальный разговор (с Рогозиным – ред.). Это был февраль месяц, еще до референдума в Крыму, еще до всех этих вещей, когда я должен был стать мэром одного из крупных городов и поехать туда, собрав (российский – ред.) националистов", - отметил Демушкин

Но местные и ольгинские/лахтинские хомячки постоянно утверждали, что во всём виноват только Майдан, а РФ не при чём. А в Крыму был референдум

А по факту, всё как говорили "порохоботы" - в анексии Крыма и оккупации части Донбасса виновата только Россия.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:52

Вкладчик1234
Или может потому, что в США хотели отодвинуть от Зеленского агентов Кремля

Но у тебя во всём виноват Порошенко.

Тебе по ночам кровавые мальчики не снятся за твою поддержку и враньё в пользу убийц из Кремля ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:58

«Сделаем все, чтобы Украина перестала существовать». Депутат



"Дружественный" народ

Маски сброшены.
В РФ уже не пытаются скрывать своё желание уничтожить Украину как государство.

И говорят это по одной простой причине - 73% выбрали клоуна во власть, который ничего не смыслит в управлении государством. Который сливаёт всё и вся во внешней политике
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:21

  Hotab написав:
  Тракторист написав:для похода в магазин за едой в Германии тест не требуется,

На сегодня, или и весной??
До массовой вакцинации?...

в течении 1,5 лет коронабессия в Германии никогда для похода за едой в супермаркет тест не требовался...
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:49

  pesikot написав:Вкладчик1234
Или может потому, что в США хотели отодвинуть от Зеленского агентов Кремля

Но у тебя во всём виноват Порошенко.

Тебе по ночам кровавые мальчики не снятся за твою поддержку и враньё в пользу убийц из Кремля ?

Песійкот, якщо у Зеленського всюди агенти Кремля то чому зустріч Петра з Трампом була лише для галочки 20хвилин, а у Зеленського з Байденом дві години? І крім того важливі зустрічі в оборонній сфері, енергетиці, бізнесі.
То може США Петра якраз вважали агентом Кремля?
unicdima
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  #<1 ... 7450745174527453
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