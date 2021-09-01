|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 01 вер, 2021 20:42
Печальная судьба зелебобика. Впрочем, каждый лижбынепорошенко и поприколу получит свою карму.
А ведь предупреждали же, что зеленые – замаскированные рыги и будут беспределить похуже.
Додано: Сер 01 вер, 2021 22:17
Льолік, навіщо анаболіки жрав?
Додано: Чет 02 вер, 2021 12:20
Американцы после сливов от Пети максимально ограничивают общение с Украиной, и минимизируют круг лиц (даже переводчика не пустили)
Додано: Чет 02 вер, 2021 17:48
Рогозин занимался отправкой боевиков на Донбасс еще до оккуп
Но местные и ольгинские/лахтинские хомячки постоянно утверждали, что во всём виноват только Майдан, а РФ не при чём. А в Крыму был референдум
А по факту, всё как говорили "порохоботы" - в анексии Крыма и оккупации части Донбасса виновата только Россия.
Додано: Чет 02 вер, 2021 17:52
Вкладчик1234
Или может потому, что в США хотели отодвинуть от Зеленского агентов Кремля
Но у тебя во всём виноват Порошенко.
Тебе по ночам кровавые мальчики не снятся за твою поддержку и враньё в пользу убийц из Кремля ?
Додано: Чет 02 вер, 2021 17:58
«Сделаем все, чтобы Украина перестала существовать». Депутат
"Дружественный" народ
Маски сброшены.
В РФ уже не пытаются скрывать своё желание уничтожить Украину как государство.
И говорят это по одной простой причине - 73% выбрали клоуна во власть, который ничего не смыслит в управлении государством. Который сливаёт всё и вся во внешней политике
Додано: Чет 02 вер, 2021 18:21
Додано: Чет 02 вер, 2021 18:49
Песійкот, якщо у Зеленського всюди агенти Кремля то чому зустріч Петра з Трампом була лише для галочки 20хвилин, а у Зеленського з Байденом дві години? І крім того важливі зустрічі в оборонній сфері, енергетиці, бізнесі.
То може США Петра якраз вважали агентом Кремля?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|