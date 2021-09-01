Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Это был официальный разговор (с Рогозиным – ред.). Это был февраль месяц, еще до референдума в Крыму, еще до всех этих вещей, когда я должен был стать мэром одного из крупных городов и поехать туда, собрав (российский – ред.) националистов", - отметил Демушкин
Но местные и ольгинские/лахтинские хомячки постоянно утверждали, что во всём виноват только Майдан, а РФ не при чём. А в Крыму был референдум
А по факту, всё как говорили "порохоботы" - в анексии Крыма и оккупации части Донбасса виновата только Россия.
pesikot написав:Вкладчик1234 Или может потому, что в США хотели отодвинуть от Зеленского агентов Кремля
Но у тебя во всём виноват Порошенко.
Тебе по ночам кровавые мальчики не снятся за твою поддержку и враньё в пользу убийц из Кремля ?
Песійкот, якщо у Зеленського всюди агенти Кремля то чому зустріч Петра з Трампом була лише для галочки 20хвилин, а у Зеленського з Байденом дві години? І крім того важливі зустрічі в оборонній сфері, енергетиці, бізнесі. То може США Петра якраз вважали агентом Кремля?
pesikot написав:Вкладчик1234 Или может потому, что в США хотели отодвинуть от Зеленского агентов Кремля
Но у тебя во всём виноват Порошенко.
Тебе по ночам кровавые мальчики не снятся за твою поддержку и враньё в пользу убийц из Кремля ?
Песійкот, якщо у Зеленського всюди агенти Кремля то чому зустріч Петра з Трампом була лише для галочки 20хвилин, а у Зеленського з Байденом дві години? І крім того важливі зустрічі в оборонній сфері, енергетиці, бізнесі. То може США Петра якраз вважали агентом Кремля?
Трамп был полон сил, а Байдену нужно больше времени на встречу чтобы подремать...