Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Это был официальный разговор (с Рогозиным – ред.). Это был февраль месяц, еще до референдума в Крыму, еще до всех этих вещей, когда я должен был стать мэром одного из крупных городов и поехать туда, собрав (российский – ред.) националистов", - отметил Демушкин
Но местные и ольгинские/лахтинские хомячки постоянно утверждали, что во всём виноват только Майдан, а РФ не при чём. А в Крыму был референдум
А по факту, всё как говорили "порохоботы" - в анексии Крыма и оккупации части Донбасса виновата только Россия.
Бред сивой кобылы! Военных спецов, отставников ещё в 13м с момента Майдана, через соц сети, от Полковника - Звали "собираться" в Ростов. - На "Встречу"
"Это был официальный разговор (с Рогозиным – ред.). Это был февраль месяц, еще до референдума в Крыму, еще до всех этих вещей, когда я должен был стать мэром одного из крупных городов и поехать туда, собрав (российский – ред.) националистов", - отметил Демушкин
Но местные и ольгинские/лахтинские хомячки постоянно утверждали, что во всём виноват только Майдан, а РФ не при чём. А в Крыму был референдум
А по факту, всё как говорили "порохоботы" - в анексии Крыма и оккупации части Донбасса виновата только Россия.
Бред сивой кобылы!
Кудряша, вот ты и спалился. Откуда и что ты пишешь.
pesikot написав:Вкладчик1234 Или может потому, что в США хотели отодвинуть от Зеленского агентов Кремля
Но у тебя во всём виноват Порошенко.
Тебе по ночам кровавые мальчики не снятся за твою поддержку и враньё в пользу убийц из Кремля ?
Песійкот, якщо у Зеленського всюди агенти Кремля то чому зустріч Петра з Трампом була лише для галочки 20хвилин, а у Зеленського з Байденом дві години? І крім того важливі зустрічі в оборонній сфері, енергетиці, бізнесі. То може США Петра якраз вважали агентом Кремля?
Трамп был полон сил, а Байдену нужно больше времени на встречу чтобы подремать...
даже повышенные тона Зельца слабо помогали, чтобы разбудить Джо
pesikot написав:Знаково, что когда я перепостил утверждение российского националиста о том, что никакой Майдан не был причиной аннексии Крыма, то вылез Кудряша и прочие
Вам уже в сотый раз объясняют: "Война" никогда не прекращалась. Просто она имела иные формы. И если у Вас существует "свой взгляд"(что уже хорошо), это не означает, что оно так и есть.
"Горячая фаза Войны начинается тогда, когда Война по сути уже выиграна." - Это основная формула Победы - Увы, над нами то же. И только по той причине, что с 1991 года не брали оружие в руки, для ликвидации внутреннего Врага, Врага - каждого украинца.
Alex2007 написав:даже повышенные тона Зельца слабо помогали, чтобы разбудить Джо
Госпидя, российская шваль на форуме
Транслируют всю российскую пропаганду
Какая пропаганда? Арахамия говорил, что будет общение на повышенных тонах? - говорил. Джо - в силу возраста может немножко подремать? - может, было такое.
Де пропаганда, дурик ?
Если ты не понял, то это вообще была безобидная шутка, без каких-то упреков в данном случае ни к Зельцу, ни к Джо. Или у нас шутки про "Леонида Ильича" запрещены и допускаются шопотом только на кухнях ?