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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7451745274537454
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:01

  pesikot написав:Российский националист рассказал, что Рогозин лично предложил Демушкину поехать на Донбасс и стать кем-то вроде террориста Александра Бородая
"Это был официальный разговор (с Рогозиным – ред.). Это был февраль месяц, еще до референдума в Крыму, еще до всех этих вещей, когда я должен был стать мэром одного из крупных городов и поехать туда, собрав (российский – ред.) националистов", - отметил Демушкин

Но местные и ольгинские/лахтинские хомячки постоянно утверждали, что во всём виноват только Майдан, а РФ не при чём. А в Крыму был референдум

А по факту, всё как говорили "порохоботы" - в анексии Крыма и оккупации части Донбасса виновата только Россия.

Бред сивой кобылы!
Военных спецов, отставников ещё в 13м с момента Майдана, через соц сети, от Полковника
- Звали "собираться" в Ростов.
- На "Встречу"
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:05

unicdima
Ты расскажи, сколько ДШК построено при Зеленском ?
Ты расскажи, почему ты с ольгинцами в дёсна долбишься ?
Ты расскажи, какое перемирие, если гибнут бойцы ВСУ ?

Простые вопросы
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:06

  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:Российский националист рассказал, что Рогозин лично предложил Демушкину поехать на Донбасс и стать кем-то вроде террориста Александра Бородая
"Это был официальный разговор (с Рогозиным – ред.). Это был февраль месяц, еще до референдума в Крыму, еще до всех этих вещей, когда я должен был стать мэром одного из крупных городов и поехать туда, собрав (российский – ред.) националистов", - отметил Демушкин

Но местные и ольгинские/лахтинские хомячки постоянно утверждали, что во всём виноват только Майдан, а РФ не при чём. А в Крыму был референдум

А по факту, всё как говорили "порохоботы" - в анексии Крыма и оккупации части Донбасса виновата только Россия.

Бред сивой кобылы!

Кудряша, вот ты и спалился.
Откуда и что ты пишешь.

Это знаково
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:11

  pesikot написав:Кудряша, вот ты и спалился.
Откуда и что ты пишешь.

Это знаково

Учитесь, хотя бы читать то, что Вам здесь выкладывают!
"Думать" и "понимать", я так понимаю - это уже не Ваше.

Это например для тех, кто понимает: http://www.fin.org.ua/news/1417523
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:25

  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:Кудряша, вот ты и спалился.
Откуда и что ты пишешь.

Это знаково

Учитесь, хотя бы читать то, что Вам здесь выкладывают!
"Думать" и "понимать", я так понимаю - это уже не Ваше.

Знаково, что когда я перепостил утверждение российского националиста о том, что никакой Майдан не был причиной аннексии Крыма, то вылез Кудряша и прочие
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:34

  Тракторист написав:
  unicdima написав:
  pesikot написав:Вкладчик1234
Или может потому, что в США хотели отодвинуть от Зеленского агентов Кремля

Но у тебя во всём виноват Порошенко.

Тебе по ночам кровавые мальчики не снятся за твою поддержку и враньё в пользу убийц из Кремля ?

Песійкот, якщо у Зеленського всюди агенти Кремля то чому зустріч Петра з Трампом була лише для галочки 20хвилин, а у Зеленського з Байденом дві години? І крім того важливі зустрічі в оборонній сфері, енергетиці, бізнесі.
То може США Петра якраз вважали агентом Кремля?

Трамп был полон сил, а Байдену нужно больше времени на встречу чтобы подремать... :mrgreen:


даже повышенные тона Зельца слабо помогали, чтобы разбудить Джо :lol: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:43

  pesikot написав:Знаково, что когда я перепостил утверждение российского националиста о том, что никакой Майдан не был причиной аннексии Крыма, то вылез Кудряша и прочие

Вам уже в сотый раз объясняют:
"Война" никогда не прекращалась.
Просто она имела иные формы.
И если у Вас существует "свой взгляд"(что уже хорошо), это не означает, что оно так и есть.

"Горячая фаза Войны начинается тогда, когда Война по сути уже выиграна."
- Это основная формула Победы
- Увы, над нами то же.
И только по той причине, что с 1991 года не брали оружие в руки, для ликвидации внутреннего Врага, Врага - каждого украинца.

А темпы ликвидации Украины - только форсируются!
Это как пример, если Вы понимаете, "что это такое" http://www.fin.org.ua/news/1417555
Или https://news.finance.ua/ua/news/-/49968 ... 4-mlrd-grn
И это "новости" только за один день.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 02 вер, 2021 19:47, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:46

  Alex2007 написав:даже повышенные тона Зельца слабо помогали, чтобы разбудить Джо :lol: :lol:

Госпидя, российская шваль на форуме

Транслируют всю российскую пропаганду
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:48

  pesikot написав:
  Alex2007 написав:даже повышенные тона Зельца слабо помогали, чтобы разбудить Джо :lol: :lol:

Госпидя, российская шваль на форуме

Транслируют всю российскую пропаганду


Какая пропаганда?
Арахамия говорил, что будет общение на повышенных тонах? - говорил.
Джо - в силу возраста может немножко подремать? - может, было такое.

Де пропаганда, дурик ? :twisted:

Если ты не понял, то это вообще была безобидная шутка, без каких-то упреков в данном случае ни к Зельцу, ни к Джо. Или у нас шутки про "Леонида Ильича" запрещены и допускаются шопотом только на кухнях ?
Alex2007
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  #<1 ... 7451745274537454
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