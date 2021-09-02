RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7450745174527453
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:42


Печальная судьба зелебобика. Впрочем, каждый лижбынепорошенко и поприколу получит свою карму.
А ведь предупреждали же, что зеленые – замаскированные рыги и будут беспределить похуже.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2384
З нами з: 08.09.09
Подякував: 43 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 22:17

Льолік, навіщо анаболіки жрав?

  Schmit написав:Печальная судьба зелебобика.

Не можна вживати анаболіки. Старе тіло і штучно накачені м'язи - фу!!! Дрябла шкіра. Люди, старійте природньо!
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29507
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2095 раз.
Подякували: 2186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:20

Во время встречи Зеленского с Байденом «один на один» разговор обеспечивал переводчик с американской стороны. Зеленский говорил с президентом США на русском языке.


Американцы после сливов от Пети максимально ограничивают общение с Украиной, и минимизируют круг лиц (даже переводчика не пустили) :)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Заблокований
Повідомлень: 15227
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8284 раз.
Подякували: 4022 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:48

Рогозин занимался отправкой боевиков на Донбасс еще до оккуп

Российский националист рассказал, что Рогозин лично предложил Демушкину поехать на Донбасс и стать кем-то вроде террориста Александра Бородая
"Это был официальный разговор (с Рогозиным – ред.). Это был февраль месяц, еще до референдума в Крыму, еще до всех этих вещей, когда я должен был стать мэром одного из крупных городов и поехать туда, собрав (российский – ред.) националистов", - отметил Демушкин

Но местные и ольгинские/лахтинские хомячки постоянно утверждали, что во всём виноват только Майдан, а РФ не при чём. А в Крыму был референдум

А по факту, всё как говорили "порохоботы" - в анексии Крыма и оккупации части Донбасса виновата только Россия.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6050
З нами з: 31.08.09
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:52

Вкладчик1234
Или может потому, что в США хотели отодвинуть от Зеленского агентов Кремля

Но у тебя во всём виноват Порошенко.

Тебе по ночам кровавые мальчики не снятся за твою поддержку и враньё в пользу убийц из Кремля ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6050
З нами з: 31.08.09
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 17:58

«Сделаем все, чтобы Украина перестала существовать». Депутат



"Дружественный" народ

Маски сброшены.
В РФ уже не пытаются скрывать своё желание уничтожить Украину как государство.

И говорят это по одной простой причине - 73% выбрали клоуна во власть, который ничего не смыслит в управлении государством. Который сливаёт всё и вся во внешней политике
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6050
З нами з: 31.08.09
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:57

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:чому зустріч Петра з Трампом була лише для галочки 20хвилин, а у Зеленського з Байденом дві години?


Кловуну надо повторять по 5 раз, не понимает. Может даже в формате стэнд-ап или "рассмеши комика" для него сняли, чтоб понял.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4474
З нами з: 15.02.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:19

Re: Політичні дискусії

Як ви вважаєте, чи потрібно ввести санкції проти порохоЗМІ, так само як проти медведчуковських?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1816
З нами з: 10.06.19
Подякував: 74 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:21

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Співробітництво США і Британії з Україною в оборонній сфері та розвідці стало на зовсім новий рівень саме при Зеленському,

В чем это заключается? И почему именно Британия приведена в пример. А с США как?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4474
З нами з: 15.02.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:08

  unicdima написав:Як ви вважаєте, чи потрібно ввести санкції проти порохоЗМІ, так само як проти медведчуковських?


если мы уж типа движемся в Эвропу и типа свобода слова - это одна из главных ценностей, но прикрывать никого не нужно (так же как и не нужно было закрывать те 3(4) канала) - пусть там себе играются в порохопесочнице Ганапольский с Николаем Сентябрем :mrgreen: . Да и их 90% людей всё равно не смотрят. :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3156
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1558 раз.
Подякували: 1367 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7450745174527453
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.