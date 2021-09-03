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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7451745274537454
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:58

  unicdima написав:Як ви вважаєте, чи потрібно ввести санкції проти порохоЗМІ, так само як проти медведчуковських?

Ну так, повинні залишитись тільки змі, які співають хвалебні оди Зе, як в Білорусі і рфії. Критика ж неприпустима.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 23:07

  Alex2007 написав:
  unicdima написав:Як ви вважаєте, чи потрібно ввести санкції проти порохоЗМІ, так само як проти медведчуковських?


если мы уж типа движемся в Эвропу и типа свобода слова - это одна из главных ценностей, то прикрывать никого не нужно (так же как и не нужно было закрывать те 3(4) канала) - пусть там себе играются в порохопесочнице Ганапольский с Николаем Сентябрем :mrgreen: . Да и их 90% людей всё равно не смотрят. :mrgreen:

Тотальна брехня від порохоЗМІ не підпадає під поняття свобода слова, це така ж сама антиукраїнська, антидержавницька пропаганда як і у медведчуковських.
Порушення свободи слова це приміром ситуація на цьому форумі.
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