Ну так, повинні залишитись тільки змі, які співають хвалебні оди Зе, як в Білорусі і рфії. Критика ж неприпустима.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:58
Додано: П'ят 03 вер, 2021 23:07
Тотальна брехня від порохоЗМІ не підпадає під поняття свобода слова, це така ж сама антиукраїнська, антидержавницька пропаганда як і у медведчуковських.
Порушення свободи слова це приміром ситуація на цьому форумі.
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