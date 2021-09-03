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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 04 вер, 2021 15:41
По Ясиноватой били из Градов сами же ватные сепары, о чём говорит Ходаковский
PS. Ходаковский должен был защищать Украину, но перешёл на сторону ватных сепаров
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pesikot
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