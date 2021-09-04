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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7451745274537454
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 15:41

Это провал! Пропагандисты на ТВ в Донецке заврались и опозор


По Ясиноватой били из Градов сами же ватные сепары, о чём говорит Ходаковский

PS. Ходаковский должен был защищать Украину, но перешёл на сторону ватных сепаров
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 19:39

Re: Політичні дискусії

Зараз взагалі найперший оплот "російського світу", який має впасти - це ПМР. Причому через суто економічні фактори. Зарплати в ПМР - десь 200 доларів. Введення безвізового режиму для мешканці ПМР з Молдавським або Українським паспортом робить близьким ринок праці Польщі. Сусідні Україна та Молдова з середніми зарплатами 500+ не сприяють низьким цінам на товари.
Щеплення від COVID з Молдавським сертифікатом - знову таки відкриває проїзд у ЕС, а зі Спутником - неможливий транзит до Росії.
Крім того серйозно вплинули наступні фактори:
- коронокриза, яка заперла маленьку територяю;
- посуха 2020;
- введення експортного мита 58 евро/т на український металобрухт для єдиного виробника сталі;
- транспортна блокада з 1 вересня 2021 року;
- інфляція у сусідніх країнах;

На мою думку через все це кількість працездатного населення в ПМР за 2 роки після початку ковідних щеплень скоротиться десь наполовину або ж Москві доведеться відправляти десь мільярд доларів на рік для створення фейкових робочих місць із зарплатою на рівні України або Молдови...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 23:51

Re: Політичні дискусії

Колишній президент України Петро Порошенко поїхав до Харкова, де сьогодні він підтримав кандидата у мери міста Олександра Скорика.

"До нас сьогодні приїхав наш гетьман, якого ми любимо. Наш гетьман, за якого ми йшли у бій з 14-го року. З якого малювали собі портрети, як ікони", - сказав Скорик про колишнього президента.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 06:37

  Hotab написав:
  unicdima написав:чому зустріч Петра з Трампом була лише для галочки 20хвилин, а у Зеленського з Байденом дві години?


Кловуну надо повторять по 5 раз, не понимает. Может даже в формате стэнд-ап или "рассмеши комика" для него сняли, чтоб понял.

Зображення

Скорее всего, разговор не всегда был очень активным, так как стороны успели даже слегка «вздремнуть» https://enovosty.com/news/news_society/ ... orvalo-set
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:53

  Ой+ написав:Скорее всего, разговор не всегда был очень активным, так как стороны успели даже слегка «вздремнуть» https://enovosty.com/news/news_society/ ... orvalo-set

Що цікаво, цю туфту постять русскіє, медведчуковці та.... порохоботи.
Один з авторів Проценко, відомий русскомірник, який попадав і в Миротворець і якого в свій час активно захищав .... Олєшко, цікаво чи не так?
Одна банда.
unicdima
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