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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 05 вер, 2021 16:49
Starikan написав:
Не согласен только со взглядом на приватизацию земли - в молодости насмотрелся на колхозно-совхозное хозяйствование достаточно, и не имею пиетета перед самыми лучшими в мире черноземами.
Лібанова взагалі вважаю мудра жінка. А щодо землі, то вона за переважно держ.власність і це має місце навіть в багатьох країнах ЗУ, а в нас доходить до абсурду, коли не можуть запустити дорогий міст, бо хтось колись (недавно) приватизував під дачу і т.д.
А соц.мережі це нова реальність, в мене он на роботі керівництво при контракті моніторить сторінку працівника і дає певні рекомендації чим її наповнювати. Я до речі поки утримувався від фейсбука та ін., але очевидно прийдеться влазити.
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Ой+
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Додано: Нед 05 вер, 2021 17:10
Ой+ написав:
А соц.мережі це нова реальність, в мене он на роботі керівництво при контракті моніторить сторінку працівника і дає певні рекомендації чим її наповнювати. Я до речі поки утримувався від фейсбука та ін., але очевидно прийдеться влазити.
"Скотный двор" и "1984" вместе взятые
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Додано: Нед 05 вер, 2021 17:49
Вкладчик1234 написав: Ой+ написав:
А соц.мережі це нова реальність, в мене он на роботі керівництво при контракті моніторить сторінку працівника і дає певні рекомендації чим її наповнювати. Я до речі поки утримувався від фейсбука та ін., але очевидно прийдеться влазити.
"Скотный двор" и "1984" вместе взятые
В данном случае это скорее бесплатная реклама продукции и услуг.
Бизнес, ничего личного. Иначе сожрут конкуренты.
А в целом соцсети - это контейнеры инфомусора.
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Додано: Нед 05 вер, 2021 19:52
Кошти планують позичити в Америки
У презентований президентом Володимиром Зеленським План трансформації України на 5-10 років включено 80 проєктів на суму 277 млрд доларів. Нардеп Олексій Гончаренко оприлюднив документ без проєктів Міноборони та деяких проєктів Міністерства стратегічної промисловості.
Найдорожчі проєкти
Модернізація житлового фонду — 21 млрд доларів.
Проект направлений на реконструкцію та термомодернізацію житлового фонду, зменшення його аварійності та енергозалежності.
Термін виконання — 15 років.
Модернізація інфраструктури централізованого теплопостачання — 20 млрд доларів.
Пропонується реалізація 89 проектів за напрямами: реконструкція систем теплопостачання, ТЕЦ; капітальний ремонт або модернізація котелень; запровадження автоматизованої системи управління технологічними процесами.
Термін виконання — 10 років.
Будівництво доступного житла — 20 млрд доларів.
Проєкт полягає у масовому будівництві об’єктів доступного екологічного житла.
Термін виконання — 10 років.
Інфраструктурні проєкти
будівництво київської об’їзної дороги (5 млрд доларів);
модернізація портів Чорного та Азовського морів (0,15 млрд доларів);
будівництво високошвидкісної залізничної лінії Київ-кордон ЄС, Київ-Одеса (0,63 млрд доларів);
модернізація та постачання нових локомотивів General Electric (10 млрд доларів).
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Додано: Нед 05 вер, 2021 20:42
Ukrainian
этим швондерам и шариковым нельзя доверять ничего ответственного, даже если это очень красиво звучит. Я не дал бы им кредит даже под 300 процентов .
Могу только себе представить из чего и как они будут строить "доступное экологичное жилье".
И почему, кстати, этот план впервые был презентован в Америке, а не в Украине, тоже вопрос.
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Додано: Нед 05 вер, 2021 20:51
Alex2007
А резон презентувати в Україні ?
Презентують тому хто може дати/не дати грошей.
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Додано: Нед 05 вер, 2021 20:59
pesikot написав: unicdima написав:
Що цікаво, цю туфту постять русскіє, медведчуковці та.... порохоботи.
Да ты же с российским Вкладчик1234
в дёсна долбишься
А тут протестуешь против российских
Или потому что, против Бубочки посмели написать окояные российские ?
Тебя лечить надо.
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Додано: Нед 05 вер, 2021 21:00
Военнослужащие элитного британского спецподразделения SAS были вынуждены спасаться из Афганистана, переодевшись в женскую одежду.
Около 20 бойцов SAS оказались отрезанными от союзников на юге Афганистана, когда "Талибан" начал захватывать страну. Отряд выполнял разведывательные задачи в тылу боевиков на протяжении нескольких месяцев, но вертолётов для эвакуации спецназа у "короны" не нашлось.
Чтобы добраться до Кабула и пройти все блокпосты талибов спецам пришлось бросить основную часть снаряжения и рвануть в столицу, размахивая флагами движения, а уже непосредственно в Кабуле применить "маскировку".
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Позорище
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Додано: Нед 05 вер, 2021 21:21
Ukrainian написав:Alex2007
А резон презентувати в Україні ?
Презентують тому хто може дати/не дати грошей.
Ну пан гетьманцов насчитал в матрацах украинцев от 50 млрд долларов.
Доперли, наверное, что украинцев можно просто так ограбить - через гамнистию, ну а иностранцев нужно через "инвестиции". Выходит так, получается.
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Додано: Нед 05 вер, 2021 21:31
Ukrainian написав:Alex2007
А резон презентувати в Україні ?
Презентують тому хто може дати/не дати грошей.
Резон презентувати в Україні в тому, що я якось слабко увляю, що США, чи Німеччина, чи будь-хто залучає інвестиції та, взагалі, вперше
презентує якійсь важливий план робот не на батьківщині, а десь, хз знає де.
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