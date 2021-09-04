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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7452745374547455
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 16:49

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Не согласен только со взглядом на приватизацию земли - в молодости насмотрелся на колхозно-совхозное хозяйствование достаточно, и не имею пиетета перед самыми лучшими в мире черноземами.


Лібанова взагалі вважаю мудра жінка. А щодо землі, то вона за переважно держ.власність і це має місце навіть в багатьох країнах ЗУ, а в нас доходить до абсурду, коли не можуть запустити дорогий міст, бо хтось колись (недавно) приватизував під дачу і т.д.
А соц.мережі це нова реальність, в мене он на роботі керівництво при контракті моніторить сторінку працівника і дає певні рекомендації чим її наповнювати. Я до речі поки утримувався від фейсбука та ін., але очевидно прийдеться влазити.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:10

  Ой+ написав:А соц.мережі це нова реальність, в мене он на роботі керівництво при контракті моніторить сторінку працівника і дає певні рекомендації чим її наповнювати. Я до речі поки утримувався від фейсбука та ін., але очевидно прийдеться влазити.

"Скотный двор" и "1984" вместе взятые :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:49

  Вкладчик1234 написав:
  Ой+ написав:А соц.мережі це нова реальність, в мене он на роботі керівництво при контракті моніторить сторінку працівника і дає певні рекомендації чим її наповнювати. Я до речі поки утримувався від фейсбука та ін., але очевидно прийдеться влазити.
"Скотный двор" и "1984" вместе взятые :)

В данном случае это скорее бесплатная реклама продукции и услуг.
Бизнес, ничего личного. Иначе сожрут конкуренты.
А в целом соцсети - это контейнеры инфомусора.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 19:52

Кошти планують позичити в Америки

У презентований президентом Володимиром Зеленським План трансформації України на 5-10 років включено 80 проєктів на суму 277 млрд доларів. Нардеп Олексій Гончаренко оприлюднив документ без проєктів Міноборони та деяких проєктів Міністерства стратегічної промисловості.
Найдорожчі проєкти
Модернізація житлового фонду — 21 млрд доларів.
Проект направлений на реконструкцію та термомодернізацію житлового фонду, зменшення його аварійності та енергозалежності.
Термін виконання — 15 років.
Модернізація інфраструктури централізованого теплопостачання — 20 млрд доларів.
Пропонується реалізація 89 проектів за напрямами: реконструкція систем теплопостачання, ТЕЦ; капітальний ремонт або модернізація котелень; запровадження автоматизованої системи управління технологічними процесами.
Термін виконання — 10 років.
Будівництво доступного житла — 20 млрд доларів.
Проєкт полягає у масовому будівництві об’єктів доступного екологічного житла.
Термін виконання — 10 років.
Інфраструктурні проєкти
будівництво київської об’їзної дороги (5 млрд доларів);
модернізація портів Чорного та Азовського морів (0,15 млрд доларів);
будівництво високошвидкісної залізничної лінії Київ-кордон ЄС, Київ-Одеса (0,63 млрд доларів);
модернізація та постачання нових локомотивів General Electric (10 млрд доларів).
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 20:42

Ukrainian

этим швондерам и шариковым нельзя доверять ничего ответственного, даже если это очень красиво звучит. Я не дал бы им кредит даже под 300 процентов .

Могу только себе представить из чего и как они будут строить "доступное экологичное жилье". :shock:

И почему, кстати, этот план впервые был презентован в Америке, а не в Украине, тоже вопрос.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 20:51

Alex2007
А резон презентувати в Україні ?
Презентують тому хто може дати/не дати грошей.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 20:59

  pesikot написав:
  unicdima написав:Що цікаво, цю туфту постять русскіє, медведчуковці та.... порохоботи.

Да ты же с российским Вкладчик1234 в дёсна долбишься
А тут протестуешь против российских

Или потому что, против Бубочки посмели написать окояные российские ? :)

Тебя лечить надо.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 21:00

Re: Політичні дискусії

Военнослужащие элитного британского спецподразделения SAS были вынуждены спасаться из Афганистана, переодевшись в женскую одежду.

Около 20 бойцов SAS оказались отрезанными от союзников на юге Афганистана, когда "Талибан" начал захватывать страну. Отряд выполнял разведывательные задачи в тылу боевиков на протяжении нескольких месяцев, но вертолётов для эвакуации спецназа у "короны" не нашлось.

Чтобы добраться до Кабула и пройти все блокпосты талибов спецам пришлось бросить основную часть снаряжения и рвануть в столицу, размахивая флагами движения, а уже непосредственно в Кабуле применить "маскировку".
------------------------------------------------------------
Позорище
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 21:21

  Ukrainian написав:Alex2007
А резон презентувати в Україні ?
Презентують тому хто може дати/не дати грошей.


Ну пан гетьманцов насчитал в матрацах украинцев от 50 млрд долларов. :? Доперли, наверное, что украинцев можно просто так ограбить - через гамнистию, ну а иностранцев нужно через "инвестиции". Выходит так, получается. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 21:31

  Ukrainian написав:Alex2007
А резон презентувати в Україні ?
Презентують тому хто може дати/не дати грошей.


Резон презентувати в Україні в тому, що я якось слабко увляю, що США, чи Німеччина, чи будь-хто залучає інвестиції та, взагалі, вперше презентує якійсь важливий план робот не на батьківщині, а десь, хз знає де.
Alex2007
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