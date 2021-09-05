Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Для любителів НАТО та вболівальників за ядерний статус України хочу нагадати, що 24 серпня 1991 року Українська радянська соціалістична республіка, «здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України», проголосила себе незалежною державою Україна. А в Декларації про державний суверенітет України було сказано наступне:
«Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї».
Тому треба або відмовитись від Акта проголошення незалежності України, або привести Конституцію України у відповідність з Декларацією про державний суверенітет України, викресливши всі згадки про НАТО. А також – притягнути до відповідальності осіб на кшталт Арахамії й Турчинова, які публічно мріють про ядерну та радіологічну зброю.