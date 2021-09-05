RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7453745474557456
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 22:34

Для любителів НАТО та вболівальників за ядерний статус України хочу нагадати, що 24 серпня 1991 року Українська радянська соціалістична республіка, «здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України», проголосила себе незалежною державою Україна. А в Декларації про державний суверенітет України було сказано наступне:

«Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї».

Тому треба або відмовитись від Акта проголошення незалежності України, або привести Конституцію України у відповідність з Декларацією про державний суверенітет України, викресливши всі згадки про НАТО. А також – притягнути до відповідальності осіб на кшталт Арахамії й Турчинова, які публічно мріють про ядерну та радіологічну зброю.

https://t.me/volodymyrboyko/3372
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15235
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8324 раз.
Подякували: 4025 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 22:56

Интересно, а декларация - это контракт со всем миром, в котором мв всем что-то пообещали, и без одобрения и разрешения с̶т̶а̶р̶ш̶е̶г̶о̶ ̶̶б̶р̶а̶т̶а не можем поменять это??
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4513
З нами з: 15.02.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7453745474557456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22801)
06.09.2021 00:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.