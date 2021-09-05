Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Война УАФ против Андрея Шевченко продолжается, теперь они внезапно решили рассекретить зарплату Андрея Шевченко, - сумма оказалась внушительной около 400 млн грн за время действия контракта.
Напомним, ранее Шевченко на пресс-конференции заявил, что не собирался покидать сборную, но «с ним просто не подписали контракт». В УАФ же заявили, что переговоры должны были продолжаться, и соответствующее письмо ему было направлено еще до первого публичного заявления об «истечении контракта».
National Interest рассказал о неуместной просьбе и странной презентации Зеленского в Вашингтоне
Заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Харинг в статье для журнала National Interest (https://nationalinterest.org/feature/wh ... way-193096) заявила, что украинцы удивились «странной выходке» президента Владимира Зеленского в США, а именно тому, что он впервые представил план трансформации Украины американским экспертам, а не общественности Украины.
Она уточнила, что советник главы государства Тимофей Милованов продемонстрировал информацию на трех слайдах с текстами о физической, энергетической безопасности, экономическом росте и инфраструктуре в Вашингтоне.
Харинг сочла странным то, что Зеленский сделал выбор в пользу американцев, а не своих соотечественников.
«Украинцы были немного удивлены, когда узнали о новом плане, и недоумевали, почему его сначала показали американским экспертам, а не украинской общественности», – подчеркнула она.
Также она обратила внимание, что в одной из библиотек Вашингтона политик презентовал план трансформации Украины, используя слова «форпост», «безопасность», «аграрный хаб» и другие.
Обозреватель также назвала неуместной просьбу Зеленского об инвестициях, поскольку в аудитории были «бедные эксперты аналитических центров и государственные служащие».