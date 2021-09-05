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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7453745474557456
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:38

Война УАФ против Андрея Шевченко продолжается, теперь они внезапно решили рассекретить зарплату Андрея Шевченко, - сумма оказалась внушительной около 400 млн грн за время действия контракта.

Напомним, ранее Шевченко на пресс-конференции заявил, что не собирался покидать сборную, но «с ним просто не подписали контракт». В УАФ же заявили, что переговоры должны были продолжаться, и соответствующее письмо ему было направлено еще до первого публичного заявления об «истечении контракта».
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:43

National Interest рассказал о неуместной просьбе и странной презентации Зеленского в Вашингтоне

Заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Харинг в статье для журнала National Interest (https://nationalinterest.org/feature/wh ... way-193096) заявила, что украинцы удивились «странной выходке» президента Владимира Зеленского в США, а именно тому, что он впервые представил план трансформации Украины американским экспертам, а не общественности Украины.

Она уточнила, что советник главы государства Тимофей Милованов продемонстрировал информацию на трех слайдах с текстами о физической, энергетической безопасности, экономическом росте и инфраструктуре в Вашингтоне.

Харинг сочла странным то, что Зеленский сделал выбор в пользу американцев, а не своих соотечественников.

«Украинцы были немного удивлены, когда узнали о новом плане, и недоумевали, почему его сначала показали американским экспертам, а не украинской общественности», – подчеркнула она.

Также она обратила внимание, что в одной из библиотек Вашингтона политик презентовал план трансформации Украины, используя слова «форпост», «безопасность», «аграрный хаб» и другие.

Обозреватель также назвала неуместной просьбу Зеленского об инвестициях, поскольку в аудитории были «бедные эксперты аналитических центров и государственные служащие».
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:28

  justit написав:
  Alex2007 написав: Могу только себе представить из чего и как они будут строить "доступное экологичное жилье". :shock:
Я думаю, что из того, из чего строят в США (?)

Не будут же у нас строить коттеджи из фанеры?
Старший сын снимал квартиру в 4-эт. кондоминиуме, а сейчас купил в другом. Такие здания строят совершенно нормально.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:57

Re: Політичні дискусії

Россия отказала в допросе обвиняемых по делу MH17
Граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко не явились на слушания по делу о крушении Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
По словам председательствующего судьи Хендрика Стинхейса, российские власти отказали в допросе граждан РФ, а украинская сторона заявила, что не знает о местонахождении Харченко.
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  #<1 ... 7453745474557456
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