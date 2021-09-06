RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7454745574567457
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 16:05

А почему наш копрофаг не рассказал нам о том,что американцы сломали технику перед уходом?
Неужели на сране этого не сказали?? Даже все кремлевские СМИ об этом сказали. Или просто копрофагу это не выгодны такие новости??

https://korrespondent.net/world/4392472 ... rtu-kabula
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4550
З нами з: 15.02.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 1341 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 16:14

  Hotab написав:А почему наш копрофаг не рассказал нам о том,что американцы сломали технику перед уходом?
Неужели на сране этого не сказали?? Даже все кремлевские СМИ об этом сказали. Или просто копрофагу это не выгодны такие новости??

https://korrespondent.net/world/4392472 ... rtu-kabula

Только ту которой пользовались до последнего в аэропорту, да и только сломали, а не уничтожили, теперь талибы спокойно её продадут русским или китайцам на изучение.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1830
З нами з: 10.06.19
Подякував: 75 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7454745574567457
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.