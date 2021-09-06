Неужели на сране этого не сказали?? Даже все кремлевские СМИ об этом сказали. Или просто копрофагу это не выгодны такие новости??
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 07 вер, 2021 16:05
А почему наш копрофаг не рассказал нам о том,что американцы сломали технику перед уходом?
Неужели на сране этого не сказали?? Даже все кремлевские СМИ об этом сказали. Или просто копрофагу это не выгодны такие новости??
Додано: Вів 07 вер, 2021 16:14
Только ту которой пользовались до последнего в аэропорту, да и только сломали, а не уничтожили, теперь талибы спокойно её продадут русским или китайцам на изучение.
Додано: Вів 07 вер, 2021 18:14
unicdima
Это от тебя здесь толку ноль, во всех смыслах
А Шевченко вывел сборную Украины в четверть финал Евро-2020
Додано: Вів 07 вер, 2021 18:15
unicdima
Русские свиньи, с которыми ты долбишься в дёсна, не смогут даже зубную щётку изучить
Додано: Вів 07 вер, 2021 18:21
«Украину надо разрушить и разделить на части!» Регионал Марк
Регионалы разрушали Украину, как государство и хотят продолжать это делать в угоду РФ.
ИЧСХ, смотришь на Маркова и понимаешь - весь из себя г'усский патриот.
И антифашист, призывающий уничтожить государство
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