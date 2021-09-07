RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7454745574567457
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 16:05

А почему наш копрофаг не рассказал нам о том,что американцы сломали технику перед уходом?
Неужели на сране этого не сказали?? Даже все кремлевские СМИ об этом сказали. Или просто копрофагу это не выгодны такие новости??

https://korrespondent.net/world/4392472 ... rtu-kabula
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4556
З нами з: 15.02.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 1342 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 16:14

  Hotab написав:А почему наш копрофаг не рассказал нам о том,что американцы сломали технику перед уходом?
Неужели на сране этого не сказали?? Даже все кремлевские СМИ об этом сказали. Или просто копрофагу это не выгодны такие новости??

https://korrespondent.net/world/4392472 ... rtu-kabula

Только ту которой пользовались до последнего в аэропорту, да и только сломали, а не уничтожили, теперь талибы спокойно её продадут русским или китайцам на изучение.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1833
З нами з: 10.06.19
Подякував: 76 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 18:14

unicdima
Это от тебя здесь толку ноль, во всех смыслах

А Шевченко вывел сборную Украины в четверть финал Евро-2020
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6068
З нами з: 31.08.09
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 18:15

unicdima
Русские свиньи, с которыми ты долбишься в дёсна, не смогут даже зубную щётку изучить
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6068
З нами з: 31.08.09
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 18:21

«Украину надо разрушить и разделить на части!» Регионал Марк

«Украину надо разрушить и разделить на части!» Регионал Марков на российском ТВ призвал к войне


Регионалы разрушали Украину, как государство и хотят продолжать это делать в угоду РФ.

ИЧСХ, смотришь на Маркова и понимаешь - весь из себя г'усский патриот.
И антифашист, призывающий уничтожить государство
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6068
З нами з: 31.08.09
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 23:35

Гімн України

Початковий текст Чубинського.

Ще не вмерли, Україно,
І слава, і воля!
Ще нам, браття-молодці,
Усміхнеться доля!
Згинуть наші вороги,
Як роса на сонці;
Запануєм, браття й ми
У своїй сторонці.

Приспів:

Душу, тіло ми положим
За свою свободу
І покажем, що ми браття
Козацького роду.
Гей-гей, браття миле,
Нумо братися за діло!
Гей-гей пора встати,
Пора волю добувати!

Наливайко, Залізняк
І Тарас Трясило
Кличуть нас із-за могил
На святеє діло.
Ізгадаймо славну смерть
Лицарства-козацтва,
Щоб не втратить марне нам
Своєго юнацтва.

Приспів.

Ой, Богдане, Богдане,
Славний наш гетьмане!
На-що віддав Україну
Москалям поганим?!
Щоб вернути її честь,
Ляжем головами,
Назовемся України
Вірними синами!

Приспів.

Наші браття слов’яни
Вже за зброю взялись;
Не діжде ніхто, щоб ми
По-заду зістались.
Поєднаймось разом всі,
Братчики-славяне:
Нехай гинуть вороги,
Най воля настане!

Приспів.
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29513
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2096 раз.
Подякували: 2187 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7454745574567457
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.