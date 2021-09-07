Неужели на сране этого не сказали?? Даже все кремлевские СМИ об этом сказали. Или просто копрофагу это не выгодны такие новости??
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 07 вер, 2021 16:05
А почему наш копрофаг не рассказал нам о том,что американцы сломали технику перед уходом?
Неужели на сране этого не сказали?? Даже все кремлевские СМИ об этом сказали. Или просто копрофагу это не выгодны такие новости??
Додано: Вів 07 вер, 2021 16:14
Только ту которой пользовались до последнего в аэропорту, да и только сломали, а не уничтожили, теперь талибы спокойно её продадут русским или китайцам на изучение.
Додано: Вів 07 вер, 2021 18:14
unicdima
Это от тебя здесь толку ноль, во всех смыслах
А Шевченко вывел сборную Украины в четверть финал Евро-2020
Додано: Вів 07 вер, 2021 18:15
unicdima
Русские свиньи, с которыми ты долбишься в дёсна, не смогут даже зубную щётку изучить
Додано: Вів 07 вер, 2021 18:21
«Украину надо разрушить и разделить на части!» Регионал Марк
Регионалы разрушали Украину, как государство и хотят продолжать это делать в угоду РФ.
ИЧСХ, смотришь на Маркова и понимаешь - весь из себя г'усский патриот.
И антифашист, призывающий уничтожить государство
Додано: Вів 07 вер, 2021 23:35
Гімн України
Початковий текст Чубинського.
Ще не вмерли, Україно,
І слава, і воля!
Ще нам, браття-молодці,
Усміхнеться доля!
Згинуть наші вороги,
Як роса на сонці;
Запануєм, браття й ми
У своїй сторонці.
Приспів:
Душу, тіло ми положим
За свою свободу
І покажем, що ми браття
Козацького роду.
Гей-гей, браття миле,
Нумо братися за діло!
Гей-гей пора встати,
Пора волю добувати!
Наливайко, Залізняк
І Тарас Трясило
Кличуть нас із-за могил
На святеє діло.
Ізгадаймо славну смерть
Лицарства-козацтва,
Щоб не втратить марне нам
Своєго юнацтва.
Приспів.
Ой, Богдане, Богдане,
Славний наш гетьмане!
На-що віддав Україну
Москалям поганим?!
Щоб вернути її честь,
Ляжем головами,
Назовемся України
Вірними синами!
Приспів.
Наші браття слов’яни
Вже за зброю взялись;
Не діжде ніхто, щоб ми
По-заду зістались.
Поєднаймось разом всі,
Братчики-славяне:
Нехай гинуть вороги,
Най воля настане!
Приспів.
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