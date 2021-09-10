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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7458745974607461
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 10:54

  Yuri_61 написав:я за Юлю

Теж вважаю, що це оптимальний варіант в Україні.
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:00

  Козак-характерник написав:
  Yuri_61 написав:я за Юлю

Теж вважаю, що це оптимальний варіант в Україні.

Україні терміново потрібен ще один газовий контракт з пунктом "бери або плати".
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:26

  Yuri_61 написав:
я за Юлю


в день всеукраинских выборов банд ОПГ
я за выезд На шашлыки :mrgreen:

хрен от меня теперь хоть одна скотина своими уговорами дождется голоса; максимум в 19:59 прийти и испортить свой бюллетень. Больше от меня никаких поблажек и "кредитов доверия" этим проходимцам, которые в 99% случаев идут туда как в бизнес (предварительно устраивая всякие разнообразные и яркие шоу, как в 2004, в 2013-2014, в 2019) :!:
Alex2007
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