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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7459746074617462>
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:00

  Козак-характерник написав:
  Yuri_61 написав:я за Юлю

Теж вважаю, що це оптимальний варіант в Україні.

Україні терміново потрібен ще один газовий контракт з пунктом "бери або плати".
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:26

  Yuri_61 написав:
я за Юлю


в день всеукраинских выборов банд ОПГ
я за выезд На шашлыки :mrgreen:

хрен от меня теперь хоть одна скотина своими уговорами дождется голоса; максимум в 19:59 прийти и испортить свой бюллетень. Больше от меня никаких поблажек и "кредитов доверия" этим проходимцам, которые в 99% случаев идут туда как в бизнес (предварительно устраивая всякие разнообразные и яркие шоу, как в 2004, в 2013-2014, в 2019) :!:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 17:16

  Schmit написав:
  Козак-характерник написав:
  Yuri_61 написав:я за Юлю

Теж вважаю, що це оптимальний варіант в Україні.

Україні терміново потрібен ще один газовий контракт з пунктом "бери або плати".

кто б ни был, то же самое было
Юля защитит простой народ
И Порошенко по сравнению с некоторыми лучший выбор
при нём не было драконовских правил получения жилищных субсидий, как сейчас
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 17:36

Re: Політичні дискусії

  Yuri_61 написав:при нём не было драконовских правил получения жилищных субсидий, как сейчас


вам напомнить, почему вы вообще идёте получать эти жилищные субсидии ?

https://gordonua.com/news/politics/derk ... 00529.html

https://interfax.com.ua/news/political/682138.html


а ну да, это всё "агентура", помним-знаем, можно не напоминать мне об этом. :)
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 17:55

yanyura
Ты транслируешь все фейки российской пропаганды

Тебе был дан шанс исправится. Но ты его просрал
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 17:57

Tegularius
Операция была. Судя по тому, как ты и тебе подобные пишут о ней
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 17:58

Ukrainian
Какой ты наивный
С какого хера ему выполнять обещание, что только на один срок ?

Он не выполнил ни одного своего обещания
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 18:01

unicdima
Сколько ДШК построено при Зеленском ?

Ответ ведь простой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 22:32

  pesikot написав:Он не выполнил ни одного своего обещания

А кто выполнил, знаете таких?
На это в украинской политике давно не обращают внимания, "обицянка цяцянка"
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 22:34

  Schmit написав:Они сами предоставили доказательства своих преступлений в своих же резюме, например участие в сбитии известного "Боинга". Интересно, откуда эти "просто наёмники за деньги" взяли "Бук" для MH17?

Так и написали в резюме: "участвовал в сбитии Боинга"?
Гиркин, который реально в этом участвовал сидит под замком. Даже в СМИ его не пускают, чтобы чего не сболтнул.
А этих бы так просто выпустили "на заработки" в ту же Венесуэлу?
Tegularius
 
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  #<1 ... 7459746074617462>
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