Україні терміново потрібен ще один газовий контракт з пунктом "бери або плати".
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 вер, 2021 11:00
Додано: Суб 11 вер, 2021 11:26
в день всеукраинских выборов банд ОПГ
я за выезд На шашлыки
хрен от меня теперь хоть одна скотина своими уговорами дождется голоса; максимум в 19:59 прийти и испортить свой бюллетень. Больше от меня никаких поблажек и "кредитов доверия" этим проходимцам, которые в 99% случаев идут туда как в бизнес (предварительно устраивая всякие разнообразные и яркие шоу, как в 2004, в 2013-2014, в 2019)
Додано: Суб 11 вер, 2021 17:16
кто б ни был, то же самое было
Юля защитит простой народ
И Порошенко по сравнению с некоторыми лучший выбор
при нём не было драконовских правил получения жилищных субсидий, как сейчас
Додано: Суб 11 вер, 2021 17:36
Re: Політичні дискусії
вам напомнить, почему вы вообще идёте получать эти жилищные субсидии ?
а ну да, это всё "агентура", помним-знаем, можно не напоминать мне об этом.
Додано: Суб 11 вер, 2021 17:55
yanyura
Ты транслируешь все фейки российской пропаганды
Тебе был дан шанс исправится. Но ты его просрал
Додано: Суб 11 вер, 2021 17:57
Tegularius
Операция была. Судя по тому, как ты и тебе подобные пишут о ней
Додано: Суб 11 вер, 2021 17:58
Ukrainian
Какой ты наивный
С какого хера ему выполнять обещание, что только на один срок ?
Он не выполнил ни одного своего обещания
Додано: Суб 11 вер, 2021 22:32
Додано: Суб 11 вер, 2021 22:34
Так и написали в резюме: "участвовал в сбитии Боинга"?
Гиркин, который реально в этом участвовал сидит под замком. Даже в СМИ его не пускают, чтобы чего не сболтнул.
А этих бы так просто выпустили "на заработки" в ту же Венесуэлу?
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