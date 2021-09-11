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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7459746074617462
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 22:42

  Козак-характерник написав:
  Yuri_61 написав:я за Юлю

Теж вважаю, що це оптимальний варіант в Україні.

Юля уже прошлое украинской политики.
У нее было два шанса: в 2010 ей сильно помешал кризис 2008 года, а в 2019 - следование в фарватере порошенковского "армовира".
Вообще о политиках, "засветившихся" на высоких должностях в нулевые и десятые - надо забыть. В глазах народа они несут коллективную ответственность за плачевное состояние дел в государстве.
Tegularius
 
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