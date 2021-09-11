|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 вер, 2021 22:42
Козак-характерник написав: Yuri_61 написав:
я за Юлю
Теж вважаю, що це оптимальний варіант в Україні.
Юля уже прошлое украинской политики.
У нее было два шанса: в 2010 ей сильно помешал кризис 2008 года, а в 2019 - следование в фарватере порошенковского "армовира".
Вообще о политиках, "засветившихся" на высоких должностях в нулевые и десятые - надо забыть. В глазах народа они несут коллективную ответственность за плачевное состояние дел в государстве.
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 1625
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 234 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор