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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7459746074617462 Додано: Нед 12 вер, 2021 09:14 Tegularius написав: Schmit написав: Они сами предоставили доказательства своих преступлений в своих же резюме, например участие в сбитии известного "Боинга". Интересно, откуда эти "просто наёмники за деньги" взяли "Бук" для MH17? Они сами предоставили доказательства своих преступлений в своих же резюме, например участие в сбитии известного "Боинга". Интересно, откуда эти "просто наёмники за деньги" взяли "Бук" для MH17?

Так и написали в резюме: "участвовал в сбитии Боинга"?

Гиркин, который реально в этом участвовал сидит под замком. Даже в СМИ его не пускают, чтобы чего не сболтнул.

А этих бы так просто выпустили "на заработки" в ту же Венесуэлу? Так и написали в резюме: "участвовал в сбитии Боинга"?Гиркин, который реально в этом участвовал сидит под замком. Даже в СМИ его не пускают, чтобы чего не сболтнул.А этих бы так просто выпустили "на заработки" в ту же Венесуэлу?

Скорее всего там не прямые участники сего "действа". Но можете найти в открытом доступе "вербовка "вагнеровцев", там ихтамнеты подтверждают, что именно РФия ввозит на Донбасс БУКи, бахвалятся своими "подвигами", предоставляют потенциальным "работодателям" фото паспортов, военников, путинских наград... Скорее всего там не прямые участники сего "действа". Но можете найти в открытом доступе "вербовка "вагнеровцев", там ихтамнеты подтверждают, что именно РФия ввозит на Донбасс БУКи, бахвалятся своими "подвигами", предоставляют потенциальным "работодателям" фото паспортов, военников, путинских наград... Schmit

Повідомлень: 2407 З нами з: 08.09.09 Подякував: 43 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 вер, 2021 06:45 Re: Політичні дискусії



А який інтерес в цьому Росії, спитаєтеся ви? Насправді Росія кровно зацікавлена, щоб в Україні залишилася правити кланово-олігархічна система. Відсутність змін і реформ в Україні – гарантія того, що вона й надалі залишатиметься в орбіті Росії. Не допустити вступу України в НАТО, не дати налагодити інтенсивну і партнерську співпрацю зі США. Успіхи України – це остаточна втрата Росією контролю над нею. Просування України шляхом реформ – це приклад для наслідування громадянам Росії. Ось тут і злилися інтереси Путіна, Порошенка і їхнього поплічника Медведчука. Мета і природа їх різна. Один не хоче відпустити Україну зі своїх пазурів. А другий не бажає їй добра, якщо він не її президент. Порошенко і Путін трактують Зеленського як ворога і загрозу, а ворог мого ворога – мій союзник.



Тому не дивуймося спільній брудній кампанії цькування українського президента з боку російської влади та підконтрольних їй медіа разом з українською опозицією. Байдуже, як вона себе іменує: патріотичною чи захисницею інтересів великого бізнесу (олігархів) або закликає налагоджувати дружні відносини з країною-агресором. Їхні інтереси перебувають в іншій площині, де найважливішими є їхні влада і капітали.



Тому якщо патріоти навіть зараз не захочуть підтримати політичний курс України, то вони передусім прирікають себе на маргіналізацію і забуття. По-їхньому вже ніколи не буде.

https://zaxid.net/vorog_mogo_voroga_n1525936 Важко сказати, чи Порошенко й Тимошенко хоч якось координували свої дії з росіянами. Але судячи з їхніх попередніх таємних пов’язань, відкидати цього не можна. Однак те, що вони болісно переживають появу позасистемного Зеленського на політичній сцені – очевидно. Порошенко намагається за всіляку ціну блокувати ледве не всі починання Зеленського. Атакує його внутрішні й зовнішні ініціативи. А коли це не вдається, то через свій пропагандистський медіа-ресурс намагається дезінформувати громадян, спаплюжити практично все, що виходить від чинного президента. Зеленський став для нього особистим ворогом за те, що зіпхнув з президентського крісла. Тому всі його дії спрямовані не на контроль за діями влади, що й передбачає функціонал опозиції, а на те, щоб повернути себе в найвище крісло або принаймні захиститися від відповідальності за вчинене під час президентства.А який інтерес в цьому Росії, спитаєтеся ви? Насправді Росія кровно зацікавлена, щоб в Україні залишилася правити кланово-олігархічна система. Відсутність змін і реформ в Україні – гарантія того, що вона й надалі залишатиметься в орбіті Росії. Не допустити вступу України в НАТО, не дати налагодити інтенсивну і партнерську співпрацю зі США. Успіхи України – це остаточна втрата Росією контролю над нею. Просування України шляхом реформ – це приклад для наслідування громадянам Росії. Ось тут і злилися інтереси Путіна, Порошенка і їхнього поплічника Медведчука. Мета і природа їх різна. Один не хоче відпустити Україну зі своїх пазурів. А другий не бажає їй добра, якщо він не її президент. Порошенко і Путін трактують Зеленського як ворога і загрозу, а ворог мого ворога – мій союзник.Тому не дивуймося спільній брудній кампанії цькування українського президента з боку російської влади та підконтрольних їй медіа разом з українською опозицією. Байдуже, як вона себе іменує: патріотичною чи захисницею інтересів великого бізнесу (олігархів) або закликає налагоджувати дружні відносини з країною-агресором. Їхні інтереси перебувають в іншій площині, де найважливішими є їхні влада і капітали.Тому якщо патріоти навіть зараз не захочуть підтримати політичний курс України, то вони передусім прирікають себе на маргіналізацію і забуття. По-їхньому вже ніколи не буде. unicdima

Повідомлень: 1842 З нами з: 10.06.19 Подякував: 77 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 вер, 2021 07:33 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: Юля уже прошлое украинской политики.

У нее было два шанса: в 2010 ей сильно помешал кризис 2008 года Юля уже прошлое украинской политики.У нее было два шанса: в 2010 ей сильно помешал кризис 2008 года



кризис помешал потому что начали лопаться долговые пузыри и нам перестали давать в долг прежними темпами. а поскольку бакс был сильно занижен и дефицит валюты компенсировался этими кредитами, получилось нехорошо с курсом.

азаров конечно перещеголял - слил за 2 года по дешевке большую часть резервов. простому народу на покупку кредитных табуреток. ну а потом уже как говорил Беня, "..касса впереди, за все придется платить."

раз уже говорим Юля то подразумеваем газ, "бери и плати" 52 мегакуба и цинизм "если бы мы не состряпали этот договор, не было бы и выигрыша в суде". в общем, не было бы гитлера, не было бы Дня Победы, спасибо адику за него))



ретроспективно, воспринимаю этих двоих с особенной нежностью, как двух родственников-наркоманов - одна заложила кучу золота и техники в лобмард, а другой вынес на барахолку домашнюю мебель, серебро и технику и продал за копейки.



зеля оказался не так плох, я ожидал гораздо худшего. это не значит что он оказался хорош. думаю все-таки выбор ПП был бы оптимальнее, но сейчас не факт что он будет еще актуален к следующим выборам. думаю что альтернативы будут. даже в этом кабмине есть приемлемые кандидатуры.

внезапная атака на айтишные конторы и подобные инициативы - это было лихо, такого даже педорыч себе не позволял (он бы хотел конечно, но был слишком туп, чтобы понять как открыть этот бочонок с медом). бой еще не закончен, но как говорится на каждую хитрую..... (лису) есть ..[..вобщем когда баги системы можно превратить в ее features], все будет хорошо. порадовало что есть группа молодых законотворцев, которые таки искренне понимают вред пристрелки по собственным ногам.



вообще отписка от разных политических групп позитивно влияет на моральное состояние, а отказ от срачей "в интернете кто-то неправ" добавляет массу времени. планирую так и продолжать в дальнейшем. зайду наверное еще через годик )) кризис помешал потому что начали лопаться долговые пузыри и нам перестали давать в долг прежними темпами. а поскольку бакс был сильно занижен и дефицит валюты компенсировался этими кредитами, получилось нехорошо с курсом.азаров конечно перещеголял - слил за 2 года по дешевке большую часть резервов. простому народу на покупку кредитных табуреток. ну а потом уже как говорил Беня, "..касса впереди, за все придется платить."раз уже говорим Юля то подразумеваем газ, "бери и плати" 52 мегакуба и цинизм "если бы мы не состряпали этот договор, не было бы и выигрыша в суде". в общем, не было бы гитлера, не было бы Дня Победы, спасибо адику за него))ретроспективно, воспринимаю этих двоих с особенной нежностью, как двух родственников-наркоманов - одна заложила кучу золота и техники в лобмард, а другой вынес на барахолку домашнюю мебель, серебро и технику и продал за копейки.зеля оказался не так плох, я ожидал гораздо худшего. это не значит что он оказался хорош. думаю все-таки выбор ПП был бы оптимальнее, но сейчас не факт что он будет еще актуален к следующим выборам. думаю что альтернативы будут. даже в этом кабмине есть приемлемые кандидатуры.внезапная атака на айтишные конторы и подобные инициативы - это было лихо, такого даже педорыч себе не позволял (он бы хотел конечно, но был слишком туп, чтобы понять как открыть этот бочонок с медом). бой еще не закончен, но как говорится на каждую хитрую..... (лису) есть ..[..вобщем когда баги системы можно превратить в ее features], все будет хорошо. порадовало что есть группа молодых законотворцев, которые таки искренне понимают вред пристрелки по собственным ногам.вообще отписка от разных политических групп позитивно влияет на моральное состояние, а отказ от срачей "в интернете кто-то неправ" добавляет массу времени. планирую так и продолжать в дальнейшем. зайду наверное еще через годик )) galex

Повідомлень: 2694 З нами з: 20.04.16 Подякував: 107 раз. Подякували: 473 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 вер, 2021 09:21 unicdima написав: https://zaxid.net/vorog_mogo_voroga_n1525936 https://zaxid.net/vorog_mogo_voroga_n1525936

Зелені нарощують борги тими ж темпами, що і баклажани під Евро 2012. При цьому спостерігається значне недофінансування армії, медицини, субсидій...

Зелені нарощують борги тими ж темпами, що і баклажани під Евро 2012. При цьому спостерігається значне недофінансування армії, медицини, субсидій... Schmit

Повідомлень: 2407 З нами з: 08.09.09 Подякував: 43 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7459746074617462 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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