Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Они сами предоставили доказательства своих преступлений в своих же резюме, например участие в сбитии известного "Боинга". Интересно, откуда эти "просто наёмники за деньги" взяли "Бук" для MH17?
Так и написали в резюме: "участвовал в сбитии Боинга"? Гиркин, который реально в этом участвовал сидит под замком. Даже в СМИ его не пускают, чтобы чего не сболтнул. А этих бы так просто выпустили "на заработки" в ту же Венесуэлу?
Скорее всего там не прямые участники сего "действа". Но можете найти в открытом доступе "вербовка "вагнеровцев", там ихтамнеты подтверждают, что именно РФия ввозит на Донбасс БУКи, бахвалятся своими "подвигами", предоставляют потенциальным "работодателям" фото паспортов, военников, путинских наград...
Важко сказати, чи Порошенко й Тимошенко хоч якось координували свої дії з росіянами. Але судячи з їхніх попередніх таємних пов’язань, відкидати цього не можна. Однак те, що вони болісно переживають появу позасистемного Зеленського на політичній сцені – очевидно. Порошенко намагається за всіляку ціну блокувати ледве не всі починання Зеленського. Атакує його внутрішні й зовнішні ініціативи. А коли це не вдається, то через свій пропагандистський медіа-ресурс намагається дезінформувати громадян, спаплюжити практично все, що виходить від чинного президента. Зеленський став для нього особистим ворогом за те, що зіпхнув з президентського крісла. Тому всі його дії спрямовані не на контроль за діями влади, що й передбачає функціонал опозиції, а на те, щоб повернути себе в найвище крісло або принаймні захиститися від відповідальності за вчинене під час президентства.
А який інтерес в цьому Росії, спитаєтеся ви? Насправді Росія кровно зацікавлена, щоб в Україні залишилася правити кланово-олігархічна система. Відсутність змін і реформ в Україні – гарантія того, що вона й надалі залишатиметься в орбіті Росії. Не допустити вступу України в НАТО, не дати налагодити інтенсивну і партнерську співпрацю зі США. Успіхи України – це остаточна втрата Росією контролю над нею. Просування України шляхом реформ – це приклад для наслідування громадянам Росії. Ось тут і злилися інтереси Путіна, Порошенка і їхнього поплічника Медведчука. Мета і природа їх різна. Один не хоче відпустити Україну зі своїх пазурів. А другий не бажає їй добра, якщо він не її президент. Порошенко і Путін трактують Зеленського як ворога і загрозу, а ворог мого ворога – мій союзник.
Тому не дивуймося спільній брудній кампанії цькування українського президента з боку російської влади та підконтрольних їй медіа разом з українською опозицією. Байдуже, як вона себе іменує: патріотичною чи захисницею інтересів великого бізнесу (олігархів) або закликає налагоджувати дружні відносини з країною-агресором. Їхні інтереси перебувають в іншій площині, де найважливішими є їхні влада і капітали.
Tegularius написав:Юля уже прошлое украинской политики. У нее было два шанса: в 2010 ей сильно помешал кризис 2008 года
кризис помешал потому что начали лопаться долговые пузыри и нам перестали давать в долг прежними темпами. а поскольку бакс был сильно занижен и дефицит валюты компенсировался этими кредитами, получилось нехорошо с курсом. азаров конечно перещеголял - слил за 2 года по дешевке большую часть резервов. простому народу на покупку кредитных табуреток. ну а потом уже как говорил Беня, "..касса впереди, за все придется платить." раз уже говорим Юля то подразумеваем газ, "бери и плати" 52 мегакуба и цинизм "если бы мы не состряпали этот договор, не было бы и выигрыша в суде". в общем, не было бы гитлера, не было бы Дня Победы, спасибо адику за него))
ретроспективно, воспринимаю этих двоих с особенной нежностью, как двух родственников-наркоманов - одна заложила кучу золота и техники в лобмард, а другой вынес на барахолку домашнюю мебель, серебро и технику и продал за копейки.
зеля оказался не так плох, я ожидал гораздо худшего. это не значит что он оказался хорош. думаю все-таки выбор ПП был бы оптимальнее, но сейчас не факт что он будет еще актуален к следующим выборам. думаю что альтернативы будут. даже в этом кабмине есть приемлемые кандидатуры. внезапная атака на айтишные конторы и подобные инициативы - это было лихо, такого даже педорыч себе не позволял (он бы хотел конечно, но был слишком туп, чтобы понять как открыть этот бочонок с медом). бой еще не закончен, но как говорится на каждую хитрую..... (лису) есть ..[..вобщем когда баги системы можно превратить в ее features], все будет хорошо. порадовало что есть группа молодых законотворцев, которые таки искренне понимают вред пристрелки по собственным ногам.
вообще отписка от разных политических групп позитивно влияет на моральное состояние, а отказ от срачей "в интернете кто-то неправ" добавляет массу времени. планирую так и продолжать в дальнейшем. зайду наверное еще через годик ))