Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:Юля уже прошлое украинской политики. У нее было два шанса: в 2010 ей сильно помешал кризис 2008 года, а в 2019 - следование в фарватере порошенковского "армовира". Вообще о политиках, "засветившихся" на высоких должностях в нулевые и десятые - надо забыть. В глазах народа они несут коллективную ответственность за плачевное состояние дел в государстве.
Про Юлю я звичайно згідний на 100%. Але про "старих політиків" - ні. Ось прийшов "новий" Зеленський і що? "состояние дел в государстве" пішло вверх? Я не бачу.
По данным минсоцполитики в Украине ежегодно сиротеет порядка 10 тысяч детей. Многих из них удается пристроить в дома семейной формы воспитания, но большинство попадает в интернаты. Так вот на одного осиротевшего ребенка наше правительство выделяет гораздо меньше денег, чем планируется на каждого из 5 тысяч афганских беженцев, которых намеревается принять Украина. О планах финансирования их жизнедеятельности в Украине наш премьер-министр уже пафосно доложил в Брюссель. Понятно, что позже наш кабмин инициирует запрос в ЕС о материальной помощи, но тем не менее, даже сочувствую афганцам, на украинских детей-сирот можно было бы раскошелиться побольше, нежели на иностранцев.
Tegularius написав:Юля уже прошлое украинской политики. У нее было два шанса: в 2010 ей сильно помешал кризис 2008 года, а в 2019 - следование в фарватере порошенковского "армовира". Вообще о политиках, "засветившихся" на высоких должностях в нулевые и десятые - надо забыть. В глазах народа они несут коллективную ответственность за плачевное состояние дел в государстве.
Про Юлю я звичайно згідний на 100%. Але про "старих політиків" - ні. Ось прийшов "новий" Зеленський і що? "состояние дел в государстве" пішло вверх? Я не бачу.
Зе, скорее, никоим образом не попадает под определение "новый политик".
Tegularius написав:Юля уже прошлое украинской политики. У нее было два шанса: в 2010 ей сильно помешал кризис 2008 года, а в 2019 - следование в фарватере порошенковского "армовира". Вообще о политиках, "засветившихся" на высоких должностях в нулевые и десятые - надо забыть. В глазах народа они несут коллективную ответственность за плачевное состояние дел в государстве.
Про Юлю я звичайно згідний на 100%. Але про "старих політиків" - ні. Ось прийшов "новий" Зеленський і що? "состояние дел в государстве" пішло вверх? Я не бачу.
Зе, скорее, никоим образом не попадает под определение "новый политик".