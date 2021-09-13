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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7460746174627463
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 11:59

  Tegularius написав:Юля уже прошлое украинской политики.
У нее было два шанса: в 2010 ей сильно помешал кризис 2008 года, а в 2019 - следование в фарватере порошенковского "армовира".
Вообще о политиках, "засветившихся" на высоких должностях в нулевые и десятые - надо забыть. В глазах народа они несут коллективную ответственность за плачевное состояние дел в государстве.

Про Юлю я звичайно згідний на 100%.
Але про "старих політиків" - ні. Ось прийшов "новий" Зеленський і що? "состояние дел в государстве" пішло вверх? Я не бачу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:46

По данным минсоцполитики в Украине ежегодно сиротеет порядка 10 тысяч детей. Многих из них удается пристроить в дома семейной формы воспитания, но большинство попадает в интернаты. Так вот на одного осиротевшего ребенка наше правительство выделяет гораздо меньше денег, чем планируется на каждого из 5 тысяч афганских беженцев, которых намеревается принять Украина. О планах финансирования их жизнедеятельности в Украине наш премьер-министр уже пафосно доложил в Брюссель. Понятно, что позже наш кабмин инициирует запрос в ЕС о материальной помощи, но тем не менее, даже сочувствую афганцам, на украинских детей-сирот можно было бы раскошелиться побольше, нежели на иностранцев.

https://t.me/tsibulya_ua/8442
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:56

  andrijk777 написав:
  Tegularius написав:Юля уже прошлое украинской политики.
У нее было два шанса: в 2010 ей сильно помешал кризис 2008 года, а в 2019 - следование в фарватере порошенковского "армовира".
Вообще о политиках, "засветившихся" на высоких должностях в нулевые и десятые - надо забыть. В глазах народа они несут коллективную ответственность за плачевное состояние дел в государстве.

Про Юлю я звичайно згідний на 100%.
Але про "старих політиків" - ні. Ось прийшов "новий" Зеленський і що? "состояние дел в государстве" пішло вверх? Я не бачу.

Зе, скорее, никоим образом не попадает под определение "новый политик".
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 15:29

  19yuriy91 написав:
  andrijk777 написав:
  Tegularius написав:Юля уже прошлое украинской политики.
У нее было два шанса: в 2010 ей сильно помешал кризис 2008 года, а в 2019 - следование в фарватере порошенковского "армовира".
Вообще о политиках, "засветившихся" на высоких должностях в нулевые и десятые - надо забыть. В глазах народа они несут коллективную ответственность за плачевное состояние дел в государстве.

Про Юлю я звичайно згідний на 100%.
Але про "старих політиків" - ні. Ось прийшов "новий" Зеленський і що? "состояние дел в государстве" пішло вверх? Я не бачу.

Зе, скорее, никоим образом не попадает под определение "новый политик".

:D :D :D :D "Нові політики" це студенти? Чи ще молодші?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:13

  andrijk777 написав:
  19yuriy91 написав:
  andrijk777 написав:Про Юлю я звичайно згідний на 100%.
Але про "старих політиків" - ні. Ось прийшов "новий" Зеленський і що? "состояние дел в государстве" пішло вверх? Я не бачу.

Зе, скорее, никоим образом не попадает под определение "новый политик".

:D :D :D :D "Нові політики" це студенти? Чи ще молодші?


При чем тут возраст????
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:46

  19yuriy91 написав:Зе, скорее, никоим образом не попадает под определение "новый политик".

:D :D :D
В 2019 году всем лили в уши о новых лицах, о том, какой Зеленский внесистемный, как придёт он во власть, так всем покажет и коррупцию победит

Прошло два года ... Бац
И снова льют в уши новую брехня, что Зеленский не "новый политик"

Ты и тебе подобные врёте не переставая
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 07:21

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 08:45

  19yuriy91 написав:
  andrijk777 написав:
  19yuriy91 написав:Зе, скорее, никоим образом не попадает под определение "новый политик".

:D :D :D "Нові політики" це студенти? Чи ще молодші?

При чем тут возраст????

А які критерії?
Просто якщо Зе - не "новий політик", то хто ж тоді "новий"?
"Новішого" за Зе я просто не знаю. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 08:59

В Офисе президента нет Плана трансформации Украины. Об этом заявили в ОП в ответ на журналистский запрос "Украинских новостей".

Напомним, именно этот «план» аж на 277 млрд долларов Зеленский с большой помпой презентовал во время своего визита в США.

Предполагалось, что украинцам покажут план трансформации их страны после американцев, а теперь говорят, что такого плана на Банковой и нет вовсе.

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  #<1 ... 7460746174627463
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