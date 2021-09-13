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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7461746274637464
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:51

  Yuri_61 написав: я за Юлю

Если вы на субсидии и в мусорках роетесь - самое оно
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 12:27

Джохар Дудаєв: погляд з минулого

Козак-характерник
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Повідомлень: 29529
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Подякував: 2097 раз.
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