Если вы на субсидии и в мусорках роетесь - самое оно
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 14 вер, 2021 10:51
Додано: Вів 14 вер, 2021 22:06
Додано: Сер 15 вер, 2021 07:25
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