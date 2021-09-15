Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 14 вер, 2021 10:51
Yuri_61 написав:
я за Юлю
Если вы на субсидии и в мусорках роетесь - самое оно
Starikan
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Додано: Вів 14 вер, 2021 21:36
Schmit
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Додано: Сер 15 вер, 2021 07:25
unicdima написав: Schmit написав:
https://www.youtube.com/watch?v=sVo1aieBze8
хтось бачить різницю між цим гівном та російським пропагандонством?
Фантазер, де ти там рашкопропаганду вгледів?
Schmit
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Додано: Сер 15 вер, 2021 12:45
Що це з отією кирилицею?!
Гадав, що жарт... Ні. Данілов. Потім дивлюся, що й Казахстан до 2025 перейде. Навіщо це?
detroytred
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Додано: Сер 15 вер, 2021 17:04
detroytred написав:
Що це з отією кирилицею?!
Гадав, що жарт...
Ні. Данілов.
Потім дивлюся, що й Казахстан до 2025 перейде.
Навіщо це?
Новое – это хорошо забытое старое (с)
Не підтримано -
33 голосів з 25000 необхідних https://petition.president.gov.ua/petition/63166
yanyura
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