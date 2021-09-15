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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7461746274637464
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:51

  Yuri_61 написав: я за Юлю

Если вы на субсидии и в мусорках роетесь - самое оно
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 21:36

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 22:06

  Schmit написав:

хтось бачить різницю між цим гівном та російським пропагандонством?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 07:25

  unicdima написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=sVo1aieBze8

хтось бачить різницю між цим гівном та російським пропагандонством?

Фантазер, де ти там рашкопропаганду вгледів?
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:45

Що це з отією кирилицею?!
Гадав, що жарт...
Ні. Данілов.
Потім дивлюся, що й Казахстан до 2025 перейде.

Навіщо це?
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 17:04

  detroytred написав:Що це з отією кирилицею?!
Гадав, що жарт...
Ні. Данілов.
Потім дивлюся, що й Казахстан до 2025 перейде.

Навіщо це?

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