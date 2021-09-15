Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:хтось бачить різницю між цим гівном та російським пропагандонством?
Фантазер, де ти там рашкопропаганду вгледів?
Шаблони одні і ті ж.
Нічого подібного. "Шаблони одні і ті ж" були у зепропаганди перед виборами 2019, коли зелені в унісон з ОПЗЖшними мертвечуками волали "свинарчуки", "ліпєцкая фабріка", "Порох вор". А як здобули владу ті, що "не крадуть", гроші закінчились на все (крім великого крадівництва). А ні Пороха, ні навіть тих же свинарчуків й досі нема за що посадити і це при 100% своїх прокурорах, ДБРах... Зелені просто тримають усіх за дурнів, але на жаль в країні таких виявилось аж 73%.