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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7462746374647465>
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:51

  Yuri_61 написав: я за Юлю

Если вы на субсидии и в мусорках роетесь - самое оно
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 21:36

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 22:06

  Schmit написав:

хтось бачить різницю між цим гівном та російським пропагандонством?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 07:25

  unicdima написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=sVo1aieBze8

хтось бачить різницю між цим гівном та російським пропагандонством?

Фантазер, де ти там рашкопропаганду вгледів?
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:45

Що це з отією кирилицею?!
Гадав, що жарт...
Ні. Данілов.
Потім дивлюся, що й Казахстан до 2025 перейде.

Навіщо це?
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 17:04

  detroytred написав:Що це з отією кирилицею?!
Гадав, що жарт...
Ні. Данілов.
Потім дивлюся, що й Казахстан до 2025 перейде.

Навіщо це?

Новое – это хорошо забытое старое (с)


Не підтримано - 33 голосів з 25000 необхідних

https://petition.president.gov.ua/petition/63166
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 22:09

  Schmit написав:
  unicdima написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=sVo1aieBze8

хтось бачить різницю між цим гівном та російським пропагандонством?

Фантазер, де ти там рашкопропаганду вгледів?

Шаблони одні і ті ж.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:51

  unicdima написав:
  Schmit написав:
  unicdima написав:хтось бачить різницю між цим гівном та російським пропагандонством?

Фантазер, де ти там рашкопропаганду вгледів?

Шаблони одні і ті ж.


Нічого подібного.
"Шаблони одні і ті ж" були у зепропаганди перед виборами 2019, коли зелені в унісон з ОПЗЖшними мертвечуками волали "свинарчуки", "ліпєцкая фабріка", "Порох вор". А як здобули владу ті, що "не крадуть", гроші закінчились на все (крім великого крадівництва). А ні Пороха, ні навіть тих же свинарчуків й досі нема за що посадити і це при 100% своїх прокурорах, ДБРах...
Зелені просто тримають усіх за дурнів, але на жаль в країні таких виявилось аж 73%.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:48

Re: Політичні дискусії

Французские производители с 15 сентября снова начали поставлять в Российскую Федерацию шампанское. Они отказались от спора с Москвой, и специально для российского рынка напиток будет называться игристое вино.
В то же время российский продукт, который производится промышленным способом с впрыскиванием газа, будут маркировать как шампанское.
---------------------------------------------------------------
:D
їм плюнули в лице, а вони втерлися
все, що треба знати про гейропейців
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 00:18

  Schmit написав:Нічого подібного.
"Шаблони одні і ті ж" були у зепропаганди перед виборами 2019, коли зелені в унісон з ОПЗЖшними мертвечуками волали "свинарчуки", "ліпєцкая фабріка", "Порох вор". А як здобули владу ті, що "не крадуть", гроші закінчились на все (крім великого крадівництва). А ні Пороха, ні навіть тих же свинарчуків й досі нема за що посадити і це при 100% своїх прокурорах, ДБРах...
Зелені просто тримають усіх за дурнів, але на жаль в країні таких виявилось аж 73%.

Один в один, я впевнений, що з Порохом працюють ті ж політтехнологи, що і на російську пропаганду.
А шо, обладнання з ліпецької фабрики Путін не віддавав Пороху?
Не садять бо очевидно були домовленості про гарантії і за це Зеленському великий мінус, Порошенко має сидіти за державну зраду довічно.
unicdima
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