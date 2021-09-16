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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 00:19
А ви бачили хто зараз головний ворог у порохатих та подібної нечисті?
Арестович
Навіть Єрмак відійшов на задній план.
Мобілізована вся пропаганда, беруть навіть якісь старі інтерв'ю, дописи кількарічної давності, висмикують із контексту і влаштовують істерику в ЗМІ.
Цирк.
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unicdima
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