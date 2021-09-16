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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7462746374647465
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 00:19

Re: Політичні дискусії

А ви бачили хто зараз головний ворог у порохатих та подібної нечисті?
Арестович :D
Навіть Єрмак відійшов на задній план.
Мобілізована вся пропаганда, беруть навіть якісь старі інтерв'ю, дописи кількарічної давності, висмикують із контексту і влаштовують істерику в ЗМІ.
Цирк.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 07:56

  unicdima написав:
  Schmit написав:Нічого подібного.
"Шаблони одні і ті ж" були у зепропаганди перед виборами 2019, коли зелені в унісон з ОПЗЖшними мертвечуками волали "свинарчуки", "ліпєцкая фабріка", "Порох вор". А як здобули владу ті, що "не крадуть", гроші закінчились на все (крім великого крадівництва). А ні Пороха, ні навіть тих же свинарчуків й досі нема за що посадити і це при 100% своїх прокурорах, ДБРах...
Зелені просто тримають усіх за дурнів, але на жаль в країні таких виявилось аж 73%.

Один в один, я впевнений, що з Порохом працюють ті ж політтехнологи, що і на російську пропаганду.

"Чорне це біле". Деякі пости зеботів заставляють сумніватись у їх психічній адекватності.
  unicdima написав:А шо, обладнання з ліпецької фабрики Путін не віддавав Пороху?

Порох вивіз обладнання з липецької фабрики - зрада.
Зеленский признал, что имеет кинобизнес в России - перемога.
Зелена л-логіка.
  unicdima написав:Не садять бо очевидно були домовленості про гарантії і за це Зеленському великий мінус, Порошенко має сидіти за державну зраду довічно.

Тоді разом з Зе в одній камері.
  unicdima написав:А ви бачили хто зараз головний ворог у порохатих та подібної нечисті?
Арестович :D
Навіть Єрмак відійшов на задній план.
Мобілізована вся пропаганда, беруть навіть якісь старі інтерв'ю, дописи кількарічної давності, висмикують із контексту і влаштовують істерику в ЗМІ.
Цирк.

Це з якого часу предводітєль нацжон - Білецький (ті, що у 2019 бігали зі свинками) став порохатим?
Schmit
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  #<1 ... 7462746374647465
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