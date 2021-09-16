Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А ви бачили хто зараз головний ворог у порохатих та подібної нечисті? Арестович Навіть Єрмак відійшов на задній план. Мобілізована вся пропаганда, беруть навіть якісь старі інтерв'ю, дописи кількарічної давності, висмикують із контексту і влаштовують істерику в ЗМІ. Цирк.
Schmit написав:Нічого подібного. "Шаблони одні і ті ж" були у зепропаганди перед виборами 2019, коли зелені в унісон з ОПЗЖшними мертвечуками волали "свинарчуки", "ліпєцкая фабріка", "Порох вор". А як здобули владу ті, що "не крадуть", гроші закінчились на все (крім великого крадівництва). А ні Пороха, ні навіть тих же свинарчуків й досі нема за що посадити і це при 100% своїх прокурорах, ДБРах... Зелені просто тримають усіх за дурнів, але на жаль в країні таких виявилось аж 73%.
Один в один, я впевнений, що з Порохом працюють ті ж політтехнологи, що і на російську пропаганду.
"Чорне це біле". Деякі пости зеботів заставляють сумніватись у їх психічній адекватності.
unicdima написав:А шо, обладнання з ліпецької фабрики Путін не віддавав Пороху?
unicdima написав:Не садять бо очевидно були домовленості про гарантії і за це Зеленському великий мінус, Порошенко має сидіти за державну зраду довічно.
Тоді разом з Зе в одній камері.
unicdima написав:А ви бачили хто зараз головний ворог у порохатих та подібної нечисті? Арестович Навіть Єрмак відійшов на задній план. Мобілізована вся пропаганда, беруть навіть якісь старі інтерв'ю, дописи кількарічної давності, висмикують із контексту і влаштовують істерику в ЗМІ. Цирк.
Це з якого часу предводітєль нацжон - Білецький (ті, що у 2019 бігали зі свинками) став порохатим?