Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Гордон: Вскоре станет известно, являлся ли Порошенко агентом КГБ и сотрудничал ли он с ФСБ России
"Петр Алексеевич Порошенко совершил неосмотрительный поступок и подал на меня в суд. Я, конечно, ждал этого подарка от него. Говорят, он жадный. Ничего подобного. Мне он подарил подарок – подал на меня в суд. Я очень рад этому. Во-первых, это будет прилюдно. Это будет отражаться в СМИ. Сайт "ГОРДОН" будет вести прямые трансляции суда, видеотрансляции. Конечно, это будет конец карьеры Петра Алексеевича. Конец полностью политической карьеры Петра Алексеевича Порошенко. И приятно, что я к этому приложу руку"
Обстоятельства эти таковы, что Гордон постоянно в разъездах, в том числе потому, что встречи с ним ждут миллионы украинцев. Так получилось, что у него очень высокий рейтинг и востребованность среди аудитории, в отличие, извините, от вашего клиента
Он уничтожит карьеру Порошенко, но потом, как-нибудь, когда будет время "А как дышал, как дышал"
А, пока что, Гордон - трепло. Что и подтвердил суд