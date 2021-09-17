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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7462746374647465 Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:05 unicdima

ты яркий пример зелеботовского вранья

Врёшь обо всём



На любое своё враньё - генеришь ещё бОльше другого вранья

Повторяешь все методы российской пропаганды



Активно подмахиваешь российской пропаганде в лице других ботов



Вывод простой - ты работаешь зелебобиком, но на российскую пропаганду pesikot

Повідомлень: 6076 З нами з: 31.08.09 Подякував: 424 раз. Подякували: 1167 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:29 Гордона не Невидимкой называли https://gordonua.com/news/politics/gordon-vskore-stanet-izvestno-javljalsja-li-poroshenko-agentom-kgb-i-sotrudnichal-li-s-fsb-rossii-1572380.html

Гордон: Вскоре станет известно, являлся ли Порошенко агентом КГБ и сотрудничал ли он с ФСБ России

"Петр Алексеевич Порошенко совершил неосмотрительный поступок и подал на меня в суд. Я, конечно, ждал этого подарка от него. Говорят, он жадный. Ничего подобного. Мне он подарил подарок – подал на меня в суд. Я очень рад этому. Во-первых, это будет прилюдно. Это будет отражаться в СМИ. Сайт "ГОРДОН" будет вести прямые трансляции суда, видеотрансляции. Конечно, это будет конец карьеры Петра Алексеевича. Конец полностью политической карьеры Петра Алексеевича Порошенко. И приятно, что я к этому приложу руку"



Прошло судебное заседание



Пшык

https://gordonua.com/news/politics/advokat-gordona-rjabchenko-advokatu-poroshenko-novikovu-ukraina-ne-rossija-tut-napered-nichego-neizvestno-dazhe-ishod-prezidentskih-vyborov-sprosite-u-svoego-klienta-1572439.html

Обстоятельства эти таковы, что Гордон постоянно в разъездах, в том числе потому, что встречи с ним ждут миллионы украинцев. Так получилось, что у него очень высокий рейтинг и востребованность среди аудитории, в отличие, извините, от вашего клиента

Он уничтожит карьеру Порошенко, но потом, как-нибудь, когда будет время

"А как дышал, как дышал"



А, пока что, Гордон - трепло. Что и подтвердил суд Прошло судебное заседаниеПшыкОн уничтожит карьеру Порошенко, но потом, как-нибудь, когда будет время"А как дышал, как дышал"А, пока что, Гордон - трепло. Что и подтвердил суд pesikot

Повідомлень: 6076 З нами з: 31.08.09 Подякував: 424 раз. Подякували: 1167 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 7462746374647465 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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