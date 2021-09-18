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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7462746374647465
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:05

unicdima
ты яркий пример зелеботовского вранья
Врёшь обо всём

На любое своё враньё - генеришь ещё бОльше другого вранья
Повторяешь все методы российской пропаганды

Активно подмахиваешь российской пропаганде в лице других ботов

Вывод простой - ты работаешь зелебобиком, но на российскую пропаганду
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:29

Гордона не Невидимкой называли

https://gordonua.com/news/politics/gordon-vskore-stanet-izvestno-javljalsja-li-poroshenko-agentom-kgb-i-sotrudnichal-li-s-fsb-rossii-1572380.html
Гордон: Вскоре станет известно, являлся ли Порошенко агентом КГБ и сотрудничал ли он с ФСБ России

"Петр Алексеевич Порошенко совершил неосмотрительный поступок и подал на меня в суд. Я, конечно, ждал этого подарка от него. Говорят, он жадный. Ничего подобного. Мне он подарил подарок – подал на меня в суд. Я очень рад этому. Во-первых, это будет прилюдно. Это будет отражаться в СМИ. Сайт "ГОРДОН" будет вести прямые трансляции суда, видеотрансляции. Конечно, это будет конец карьеры Петра Алексеевича. Конец полностью политической карьеры Петра Алексеевича Порошенко. И приятно, что я к этому приложу руку"


Прошло судебное заседание

Пшык
https://gordonua.com/news/politics/advokat-gordona-rjabchenko-advokatu-poroshenko-novikovu-ukraina-ne-rossija-tut-napered-nichego-neizvestno-dazhe-ishod-prezidentskih-vyborov-sprosite-u-svoego-klienta-1572439.html
Обстоятельства эти таковы, что Гордон постоянно в разъездах, в том числе потому, что встречи с ним ждут миллионы украинцев. Так получилось, что у него очень высокий рейтинг и востребованность среди аудитории, в отличие, извините, от вашего клиента

Он уничтожит карьеру Порошенко, но потом, как-нибудь, когда будет время
"А как дышал, как дышал"

А, пока что, Гордон - трепло. Что и подтвердил суд
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 13:52

Все заценили как в Днепре АТОшники встретили гэть-мэна? :)
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