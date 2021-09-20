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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 13:52
Все заценили как в Днепре АТОшники встретили гэть-мэна?
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Додано: Нед 19 вер, 2021 17:47
Спели ему кричалку, есть видео.
Потом чем-то вроде кидали (яйца, помидоры, хз - этого на видео нет), и далее на видео он уже тикает с охраной под зонтиками
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Додано: Нед 19 вер, 2021 17:53
Вкладчик1234 написав:
Спели ему кричалку, есть видео.
Потом чем-то вроде кидали (яйца, помидоры, хз - этого на видео нет), и далее на видео он уже тикает с охраной под зонтиками : )
главное - такое отношение к себе он получил заслуженно после 5 лет своего "гетьманства"
Тоже самое и даже по-жестче ждет Зельца - жду этого с нетерпением (тухлые яйца и гнилые помидоры - это самое мягкое что он заслуживает, борец с системой кукуев )
С глубочайшим презрением отношусь к этим и многим другим политическим персонажам.
а ведь рано или поздно товарища выкинут с должности-табуретки, которой он не соответствует - и ему вновь придется ходить среди пересичных - посмотрим каково ему будет - люди нынче злые, все запоминают, все потом припомнят....
Востаннє редагувалось Alex2007
в Нед 19 вер, 2021 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 18:11
Вкладчик1234 написав:
Спели ему кричалку, есть видео.
Потом чем-то вроде кидали (яйца, помидоры, хз - этого на видео нет), и далее на видео он уже тикает с охраной под зонтиками
Зараз пошукаю на ютюбі.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 13:59
Alex2007 написав:
Тоже самое и даже по-жестче ждет Зельца - жду этого с нетерпением (тухлые яйца и гнилые помидоры - это самое мягкое что он заслуживает, борец с системой кукуев )
С глубочайшим презрением отношусь к этим и многим другим политическим персонажам.
а ведь рано или поздно товарища выкинут с должности-табуретки, которой он не соответствует - и ему вновь придется ходить среди пересичных - посмотрим каково ему будет - люди нынче злые, все запоминают, все потом припомнят....
А что случилось? Вас лишили субсидии?
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Додано: Пон 20 вер, 2021 18:49
Бурба почав говорити щось не те. Перестрашені циркачі терміново оголосили перерву.
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