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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7464746574667467>
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 15:28

  alex10 написав:
  juristkostya написав:
  alex10 написав:Поверніть донпедро-тім !!! Вони ж бо - патрітичні прафесіанали!
https://censor.net/ua/news/3288992/dani ... _shtuchnym

Мне кажется, постить "аналитику" такого уровня - просто позор по стандартам нашего форума

А це - не аналітика. Це просто наведення фактів на правах вихідного дня ДЛЯ аналізу :)


"Так говорит ЗЕратустра." :-D
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 13:52

Все заценили как в Днепре АТОшники встретили гэть-мэна? :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:19

  Вкладчик1234 написав:Все заценили как в Днепре АТОшники встретили гэть-мэна? :)

Що сталося? Пєндєля під сраку навішали? :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:47

  Козак-характерник написав:
  Вкладчик1234 написав:Все заценили как в Днепре АТОшники встретили гэть-мэна? :)

Що сталося? Пєндєля під сраку навішали? :)

Спели ему кричалку, есть видео.
Потом чем-то вроде кидали (яйца, помидоры, хз - этого на видео нет), и далее на видео он уже тикает с охраной под зонтиками :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:53

  Вкладчик1234 написав:
  Козак-характерник написав:
  Вкладчик1234 написав:Все заценили как в Днепре АТОшники встретили гэть-мэна? :)

Що сталося? Пєндєля під сраку навішали? :)

Спели ему кричалку, есть видео.
Потом чем-то вроде кидали (яйца, помидоры, хз - этого на видео нет), и далее на видео он уже тикает с охраной под зонтиками : )


главное - такое отношение к себе он получил заслуженно после 5 лет своего "гетьманства" :twisted: Тоже самое и даже по-жестче ждет Зельца - жду этого с нетерпением (тухлые яйца и гнилые помидоры - это самое мягкое что он заслуживает, борец с системой кукуев ) :lol:
С глубочайшим презрением отношусь к этим и многим другим политическим персонажам. :twisted:

а ведь рано или поздно товарища выкинут с должности-табуретки, которой он не соответствует - и ему вновь придется ходить среди пересичных - посмотрим каково ему будет - люди нынче злые, все запоминают, все потом припомнят....
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 19 вер, 2021 20:20, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 18:11

  Вкладчик1234 написав:Спели ему кричалку, есть видео.
Потом чем-то вроде кидали (яйца, помидоры, хз - этого на видео нет), и далее на видео он уже тикает с охраной под зонтиками :)

Зараз пошукаю на ютюбі. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:59

  Alex2007 написав: Тоже самое и даже по-жестче ждет Зельца - жду этого с нетерпением (тухлые яйца и гнилые помидоры - это самое мягкое что он заслуживает, борец с системой кукуев ) :lol:
С глубочайшим презрением отношусь к этим и многим другим политическим персонажам. :twisted:
а ведь рано или поздно товарища выкинут с должности-табуретки, которой он не соответствует - и ему вновь придется ходить среди пересичных - посмотрим каково ему будет - люди нынче злые, все запоминают, все потом припомнят....

А что случилось? Вас лишили субсидии? :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:49


Бурба почав говорити щось не те. Циркачі терміново оголосили перерву.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 20:49

  Starikan написав:
  Alex2007 написав: Тоже самое и даже по-жестче ждет Зельца - жду этого с нетерпением (тухлые яйца и гнилые помидоры - это самое мягкое что он заслуживает, борец с системой кукуев ) :lol:
С глубочайшим презрением отношусь к этим и многим другим политическим персонажам. :twisted:
а ведь рано или поздно товарища выкинут с должности-табуретки, которой он не соответствует - и ему вновь придется ходить среди пересичных - посмотрим каково ему будет - люди нынче злые, все запоминают, все потом припомнят....

А что случилось? Вас лишили субсидии? :wink:


какая субсидия. У меня ее не было, не нужна и надеюсь, что никогда надеяться на никакую подачку от этого государства не придется.
Просто с такими президентами и вообще властями, которые ничего толком для государства полезного не делают, ведут страну вникуда, взяли себе привычку поглубже залазить в карманы людей. Вот это и бесит больше всего. Собственно мне уже прямо сказано государством "на пенсию не надейся" (толковой медицины, образования, правоохранительно-судебной системы уже давным давно нет), так будьте тогда любезны, государство, не лезьте руками к чужим средствам (или тогда активно пусть доказывают, что умеют распоряжаться казной и управлять государством) :?
А конкретно эти товарищи достали своим впопулизмом.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 22:34

  Schmit написав:
Бурба почав говорити щось не те. Циркачі терміново оголосили перерву.

Так хай вийде до ЗМІ і розкаже, в чому проблема?)))
Просто все там зовсім не так як малюють порохаті пропагандони.
unicdima
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