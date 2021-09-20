Додано: Пон 20 вер, 2021 20:49

Starikan написав: Alex2007 написав: Тоже самое и даже по-жестче ждет Зельца - жду этого с нетерпением (тухлые яйца и гнилые помидоры - это самое мягкое что он заслуживает, борец с системой кукуев )

С глубочайшим презрением отношусь к этим и многим другим политическим персонажам.

а ведь рано или поздно товарища выкинут с должности-табуретки, которой он не соответствует - и ему вновь придется ходить среди пересичных - посмотрим каково ему будет - люди нынче злые, все запоминают, все потом припомнят.... Тоже самое и даже по-жестче ждет Зельца - жду этого с нетерпением (тухлые яйца и гнилые помидоры - это самое мягкое что он заслуживает, борец с системой кукуев )С глубочайшим презрением отношусь к этим и многим другим политическим персонажам.а ведь рано или поздно товарища выкинут с должности-табуретки, которой он не соответствует - и ему вновь придется ходить среди пересичных - посмотрим каково ему будет - люди нынче злые, все запоминают, все потом припомнят....

А что случилось? Вас лишили субсидии? А что случилось? Вас лишили субсидии?

какая субсидия. У меня ее не было, не нужна и надеюсь, что никогда надеяться на никакую подачку от этого государства не придется.Просто с такими президентами и вообще властями, которые ничего толком для государства полезного не делают, ведут страну вникуда, взяли себе привычку поглубже залазить в карманы людей. Вот это и бесит больше всего. Собственно мне уже прямо сказано государством "на пенсию не надейся" (толковой медицины, образования, правоохранительно-судебной системы уже давным давно нет), так будьте тогда любезны, государство, не лезьте руками к чужим средствам (или тогда активно пусть доказывают, что умеют распоряжаться казной и управлять государством)А конкретно эти товарищи достали своим впопулизмом.