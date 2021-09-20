Ти як завжди неуважний.
А ти сам хоч дивився відео цього брехливого виродка Олешки?
Таких як Олєшко не потрібно саджати, штрафувати за це скотство, їх треба знищувати, як подібного йому Бузину.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 20 вер, 2021 22:54
Ти як завжди неуважний.
А ти сам хоч дивився відео цього брехливого виродка Олешки?
Таких як Олєшко не потрібно саджати, штрафувати за це скотство, їх треба знищувати, як подібного йому Бузину.
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