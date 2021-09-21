Додано: Вів 21 вер, 2021 14:57

Schmit написав: Так так, напевно Безумна в туалет терміново захотіла, тому й зупинили виступ ключового свідка, оголосили перерву, потім взагалі перенесли засідання. Так звучить правдоподібніше, принаймні для зелохів.

Так так, напевно Безумна в туалет терміново захотіла, тому й зупинили виступ ключового свідка, оголосили перерву, потім взагалі перенесли засідання. Так звучить правдоподібніше, принаймні для зелохів.

Мар'яна БезуглаСьогодні під час засідання ТСК відбулись дії, які мають усі ознаки порушення Закону України про державну таємницю.➡️ До заслуховування колишнього керівника ГУР МОУ В.Бурби у приміщення, де мало відбутися заслуховування, вірвалися народні депутати, які не є членами ТСК, Величкович Микола, Герасимов Артур, Забродський Михайло, Іонова Марія, Княжицький Микола, Федина Софія з «Європейська солідарність» та Роман Костенко, Осадчук Андрій з «Голос», зловживаючи своїм статусом. Не будучи в складі Комісії, вони відмовилися покидати приміщення, не зважаючи на відповідні зауваження від мене як голови комісії та членів ТСК.Слід зазначити, що під час заслуховування розглядалася інформація з грифом «таємно», для отримання доступу (не тільки допуску!) до якої згідно ЗУ «Про ДТ» треба певні дії.➡️ Це приміщення спеціально обладнене та охороняється для того, щоб виключити витік таємної інформації.➡️ Отже, зловживаючи статусом, народні депутати Величкович Микола, Герасимов Артур, Забродський Михайло, Іонова Марія, Княжицький Микола, Федина Софія з «Європейська солідарність» та Роман Костенко, Осадчук Андрій з «Голос» зірвали проведення заслуховування таємної інформації і намагалися перетворити дуже чутливе для безпеки України засідання на політичне шоу, яке зараз намагаються продовжити у медіа.Хочу ще раз звернути вашу увагу на поведінку окремих представників опозиції. Багато разів я запрошувала представників опозиції приєднатися до ТСК у якості її учасників.Вони відмовляються і висувають у якості головного аргументу її, нібито упередженість. Але ж і запрошували їх до складу ТСК, оскільки їх участь в ході розслідування є кращим запобіжником упередженості.Вони відмовилися це робити.⁉️ Але що вони роблять натомість?Як розцінювати ці раптові появи, галас, вимоги?Як розцінювати намагання осіб, які не є членами ТСК зірвати її роботу?➡️ Ми розцінюємо це як свідомі спроби зірвати планову роботу ТСК, як політичний саботаж.У мене питання, а для чого знадобилося зривати роботу ТСК?Чого Ви боїтеся?Питання, вважайте, риторичне, якщо пригадати, що Петро Порошенко взагалі відмовився дати свідчення Комісії, а натомість почав засилали сюди тих, хто намагається її роботу зірвати.----------------------------------------------------------------------------------Як цікаво, чи не так?