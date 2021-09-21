Ти як завжди неуважний.
А ти сам хоч дивився відео цього брехливого виродка Олешки?
Таких як Олєшко не потрібно саджати, штрафувати за це скотство, їх треба знищувати, як подібного йому Бузину.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 20 вер, 2021 22:54
Ти як завжди неуважний.
А ти сам хоч дивився відео цього брехливого виродка Олешки?
Таких як Олєшко не потрібно саджати, штрафувати за це скотство, їх треба знищувати, як подібного йому Бузину.
Додано: Вів 21 вер, 2021 07:43
Так так, напевно Безумна в туалет терміново захотіла, тому й зупинили виступ ключового свідка, оголосили перерву, потім взагалі перенесли засідання. Так звучить правдоподібніше, принаймні для зелохів.
Ох і кровожерливий же ти зелебот.
Додано: Вів 21 вер, 2021 14:57
Мар'яна Безугла
Сьогодні під час засідання ТСК відбулись дії, які мають усі ознаки порушення Закону України про державну таємницю.
➡️ До заслуховування колишнього керівника ГУР МОУ В.Бурби у приміщення, де мало відбутися заслуховування, вірвалися народні депутати, які не є членами ТСК, Величкович Микола, Герасимов Артур, Забродський Михайло, Іонова Марія, Княжицький Микола, Федина Софія з «Європейська солідарність» та Роман Костенко, Осадчук Андрій з «Голос», зловживаючи своїм статусом. Не будучи в складі Комісії, вони відмовилися покидати приміщення, не зважаючи на відповідні зауваження від мене як голови комісії та членів ТСК.
Слід зазначити, що під час заслуховування розглядалася інформація з грифом «таємно», для отримання доступу (не тільки допуску!) до якої згідно ЗУ «Про ДТ» треба певні дії.
➡️ Це приміщення спеціально обладнене та охороняється для того, щоб виключити витік таємної інформації.
➡️ Отже, зловживаючи статусом, народні депутати Величкович Микола, Герасимов Артур, Забродський Михайло, Іонова Марія, Княжицький Микола, Федина Софія з «Європейська солідарність» та Роман Костенко, Осадчук Андрій з «Голос» зірвали проведення заслуховування таємної інформації і намагалися перетворити дуже чутливе для безпеки України засідання на політичне шоу, яке зараз намагаються продовжити у медіа.
Хочу ще раз звернути вашу увагу на поведінку окремих представників опозиції. Багато разів я запрошувала представників опозиції приєднатися до ТСК у якості її учасників.
Вони відмовляються і висувають у якості головного аргументу її, нібито упередженість. Але ж і запрошували їх до складу ТСК, оскільки їх участь в ході розслідування є кращим запобіжником упередженості.
Вони відмовилися це робити.
⁉️ Але що вони роблять натомість?
Як розцінювати ці раптові появи, галас, вимоги?
Як розцінювати намагання осіб, які не є членами ТСК зірвати її роботу?
➡️ Ми розцінюємо це як свідомі спроби зірвати планову роботу ТСК, як політичний саботаж.
У мене питання, а для чого знадобилося зривати роботу ТСК?
Чого Ви боїтеся?
Питання, вважайте, риторичне, якщо пригадати, що Петро Порошенко взагалі відмовився дати свідчення Комісії, а натомість почав засилали сюди тих, хто намагається її роботу зірвати.
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Як цікаво, чи не так?
Додано: Вів 21 вер, 2021 15:16
Я не кровожерливий, а справедливий.
Це біосміття, від якого для суспільства нуль користі, лише одна шкода.
Як бачим всі його відео це суцільна брехня, це на мене його пропаганда не впливає, бо я багато років вивчав і боровся з російською пропагандою, але є прості люди які навіть подумати не можуть, що можна так брехати. Саме про це казав Геббельс, саме так зараз працює російська пропаганда і її учні порохаті пропагандони.
З Олешки нормальної людини вже ніколи не буде, так само як з Піховшека, Шарія, Соловйова, Бузини тощо.
Додано: Вів 21 вер, 2021 17:16
Додано: Вів 21 вер, 2021 18:08
Кратко. 2021-09-21
Кратко. 2021-09-21
Дата - красивое
1)
"Перемирие"
2)
РФ ложит прибор на решения ЕСПЧ, но в тоже время. Немного ранее
РФ подаёт иски в ЕСПЧ.
Двойные-тройные- ... стандарты
3)
А командные действия - это принимать закон об олигархам, но при это этом встречатся с олигархами, как Арахамия ?
4)
WTF ??? Взорвали ВАЗ ?
Полный непрофессионализм
5)
В ТКГ необходимо решать вопросы, а не быть клоуном.
РФ выставили своих клоунов. Украина, что прискробно, выставила своего клоуна.
Всё зашло в тупик
А ведь кейс был простой - показывать, что РФ выставляет только клоунов и не желает заканчивать войну
Но Украина при Зеленском этот простой кейс похерила. Выставили клоуна. Чтобы, уже РФ говорила в международной политике, мол, у них там клоун, не поддерживайте Украину
Додано: Вів 21 вер, 2021 18:21
Грабил людей в 90-е. Один из лидеров «молодой республики»
Какая неожиданность
"Новороссия" представлена уголовниками во власти
Додано: Вів 21 вер, 2021 18:31
Не цікаво, бо брехня.
Депутатські ТСК - інструмент опозиції. Але циркачі маніпуляціями не дали опозиції (ЄС, БЮТ, Голос) створити профівльну ТСК, натомість з опжз створили якусь загальну ТСК по розслідуванню всього. Тепер не допускають депутатів від опозиції, навіть з допуском до держтаємниці на засідання. Мені тут все зрозуміло. Тільки недоумок повірить, що маючи конфлікт інтересів циркачі щось самі проти себе нарозслідують?
Додано: Вів 21 вер, 2021 18:39
Американець проходить медкомісію на права у столиці Києві чотири дні і офігіває з української бюрократії (та потенційної корупції )
Реформи Порошенка та Зеленського Які реформи
В штатах та Канаді для прикладу ніякого медогляду не потрібно тільки зір перевіряють і усе.
Додано: Вів 21 вер, 2021 18:59
Ukrainian
Если у тебя есть час лишнего времени для просмотра, расскажи вкратце - о чём там ?
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