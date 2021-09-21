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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7465746674677468>
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 22:54

  Schmit написав:Це з якого часу предводітєль нацжон - Білецький (ті, що у 2019 бігали зі свинками) став порохатим?

Ти як завжди неуважний.
А ти сам хоч дивився відео цього брехливого виродка Олешки?
Таких як Олєшко не потрібно саджати, штрафувати за це скотство, їх треба знищувати, як подібного йому Бузину.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 07:43

  unicdima написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=dodGpU1FPbM
Бурба почав говорити щось не те. Циркачі терміново оголосили перерву.

Так хай вийде до ЗМІ і розкаже, в чому проблема?)))
Просто все там зовсім не так як малюють порохаті пропагандони.

Так так, напевно Безумна в туалет терміново захотіла, тому й зупинили виступ ключового свідка, оголосили перерву, потім взагалі перенесли засідання. Так звучить правдоподібніше, принаймні для зелохів.
  unicdima написав:Таких як Олєшко не потрібно саджати, штрафувати за це скотство, їх треба знищувати, як подібного йому Бузину.

Ох і кровожерливий же ти зелебот.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 14:57

  Schmit написав:Так так, напевно Безумна в туалет терміново захотіла, тому й зупинили виступ ключового свідка, оголосили перерву, потім взагалі перенесли засідання. Так звучить правдоподібніше, принаймні для зелохів.

Мар'яна Безугла
Сьогодні під час засідання ТСК відбулись дії, які мають усі ознаки порушення Закону України про державну таємницю.

➡️ До заслуховування колишнього керівника ГУР МОУ В.Бурби у приміщення, де мало відбутися заслуховування, вірвалися народні депутати, які не є членами ТСК, Величкович Микола, Герасимов Артур, Забродський Михайло, Іонова Марія, Княжицький Микола, Федина Софія з «Європейська солідарність» та Роман Костенко, Осадчук Андрій з «Голос», зловживаючи своїм статусом. Не будучи в складі Комісії, вони відмовилися покидати приміщення, не зважаючи на відповідні зауваження від мене як голови комісії та членів ТСК.
Слід зазначити, що під час заслуховування розглядалася інформація з грифом «таємно», для отримання доступу (не тільки допуску!) до якої згідно ЗУ «Про ДТ» треба певні дії.

➡️ Це приміщення спеціально обладнене та охороняється для того, щоб виключити витік таємної інформації.

➡️ Отже, зловживаючи статусом, народні депутати Величкович Микола, Герасимов Артур, Забродський Михайло, Іонова Марія, Княжицький Микола, Федина Софія з «Європейська солідарність» та Роман Костенко, Осадчук Андрій з «Голос» зірвали проведення заслуховування таємної інформації і намагалися перетворити дуже чутливе для безпеки України засідання на політичне шоу, яке зараз намагаються продовжити у медіа.

Хочу ще раз звернути вашу увагу на поведінку окремих представників опозиції. Багато разів я запрошувала представників опозиції приєднатися до ТСК у якості її учасників.

Вони відмовляються і висувають у якості головного аргументу її, нібито упередженість. Але ж і запрошували їх до складу ТСК, оскільки їх участь в ході розслідування є кращим запобіжником упередженості.

Вони відмовилися це робити.

⁉️ Але що вони роблять натомість?
Як розцінювати ці раптові появи, галас, вимоги?
Як розцінювати намагання осіб, які не є членами ТСК зірвати її роботу?

➡️ Ми розцінюємо це як свідомі спроби зірвати планову роботу ТСК, як політичний саботаж.
У мене питання, а для чого знадобилося зривати роботу ТСК?
Чого Ви боїтеся?
Питання, вважайте, риторичне, якщо пригадати, що Петро Порошенко взагалі відмовився дати свідчення Комісії, а натомість почав засилали сюди тих, хто намагається її роботу зірвати.
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Як цікаво, чи не так?
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:16

  Schmit написав:Ох і кровожерливий же ти зелебот.

Я не кровожерливий, а справедливий.
Це біосміття, від якого для суспільства нуль користі, лише одна шкода.
Як бачим всі його відео це суцільна брехня, це на мене його пропаганда не впливає, бо я багато років вивчав і боровся з російською пропагандою, але є прості люди які навіть подумати не можуть, що можна так брехати. Саме про це казав Геббельс, саме так зараз працює російська пропаганда і її учні порохаті пропагандони.
З Олешки нормальної людини вже ніколи не буде, так само як з Піховшека, Шарія, Соловйова, Бузини тощо.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 17:16

  unicdima написав:бо я багато років вивчав і боровся з російською пропагандою

Здесь ты борешься исключительно с проукраински настроенными форумчанами.

А вот с адептами российской пропаганды, вроде Вкладчик1234, ты в дёсна лупишься, во всём с ним соглашаешься и не противоречишь ему
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:08

Кратко. 2021-09-21

Кратко. 2021-09-21
Дата - красивое

1) В результате обстрела боевиков на Донбассе ранен украинский боец
Напомним, 19 сентября позиции ООС 7 раз попали под обстрелы со стороны врага, в том числе дважды из запрещенного Минским договоренностями вооружения. Также был зафиксирован пролет беспилотника.

В результате один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения, его госпитализировали в удовлетворительном состоянии

"Перемирие"

2) Отравление Скрипалей. Британия выдвинула обвинения руководителю боевой группы ГРУ России
Великобритания предъявила обвинения третьему агенту ГРУ России, которого подозревают в причастности к отравлению ядом из группы Новичок экс-разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018-м. Он руководил боевой группой российских агентов, сообщает BBC News

Россия не прислушается к решению ЕСПЧ об ответственности за убийство Литвиненко – Песков
РФ ложит прибор на решения ЕСПЧ, но в тоже время. Немного ранее

Россия впервые в истории обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину
Россия выдвинула десять основных претензий к Украине — от дискриминации русскоязычного населения до крушения рейса MH17 в июле 2014 года

РФ подаёт иски в ЕСПЧ.
Двойные-тройные- ... стандарты

3) Глава Слуги народа назвал действия Разумкова некомандными
Некомандными назвал действия спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова глава партии Слуга народа Александр Корниенко. Об этом он заявил во время брифинга в Раде.

А командные действия - это принимать закон об олигархам, но при это этом встречатся с олигархами, как Арахамия ?

4) Адвокаты обвиняемых по делу Шеремета сомневаются в выводах экспертизы и настояли на осмотре авто журналиста
Правоохранители в рамках следственного эксперимента взорвали два авто марки "ВАЗ". В свою очередь адвокаты заявили, что полицейские машины отличаются по параметрам от кроссовера Шеремета

WTF ??? Взорвали ВАЗ ?
Полный непрофессионализм

5) В Офисе Зеленского говорят, что Арестович сознательно идет на провокации
На замечание журналиста, что Арестович генерирует только хайп и скандалы, Подоляк ответил: "Абсолютно не согласен. Алексей, прежде всего, крайне эффективно отрабатывает тяжкий хлеб в Трехсторонней контактной группе. До его прихода российские пропагандисты совершенно доминировали в этих тематиках. Алексею же удалось навязать свою повестку дня и заставить оппонентов существенно нервничать".

В ТКГ необходимо решать вопросы, а не быть клоуном.
РФ выставили своих клоунов. Украина, что прискробно, выставила своего клоуна.
Всё зашло в тупик

А ведь кейс был простой - показывать, что РФ выставляет только клоунов и не желает заканчивать войну
Но Украина при Зеленском этот простой кейс похерила. Выставили клоуна. Чтобы, уже РФ говорила в международной политике, мол, у них там клоун, не поддерживайте Украину
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:21

Грабил людей в 90-е. Один из лидеров «молодой республики»

Грабил людей в 90-е. Один из лидеров «молодой республики» оказался судимым уголовником


Какая неожиданность
"Новороссия" представлена уголовниками во власти
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:31

  unicdima написав:Мар'яна Безугла
Сьогодні під час засідання ТСК відбулись дії, які мають усі ознаки порушення Закону України про державну таємницю.
----------------------------------------------------------------------------------
Як цікаво, чи не так?

Не цікаво, бо брехня.
Депутатські ТСК - інструмент опозиції. Але циркачі маніпуляціями не дали опозиції (ЄС, БЮТ, Голос) створити профівльну ТСК, натомість з опжз створили якусь загальну ТСК по розслідуванню всього. Тепер не допускають депутатів від опозиції, навіть з допуском до держтаємниці на засідання. Мені тут все зрозуміло. Тільки недоумок повірить, що маючи конфлікт інтересів циркачі щось самі проти себе нарозслідують?
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:39

Американець проходить медкомісію на права у столиці Києві чотири дні :!: і офігіває з української бюрократії (та потенційної корупції )
Реформи Порошенка та Зеленського :?: Які реформи :lol:


В штатах та Канаді для прикладу ніякого медогляду не потрібно тільки зір перевіряють і усе.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:59

Ukrainian
Если у тебя есть час лишнего времени для просмотра, расскажи вкратце - о чём там ?
pesikot
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