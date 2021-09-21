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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7465746674677468
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:02

  Ukrainian написав: В штатах та Канаді для прикладу ніякого медогляду не потрібно тільки зір перевіряють і усе.

А проверка зрения - это не мед.осмотр ? или зрение должен проверять бомж под мостом ?

А слух проверять не надо, если едет по дороге скорая или полиция ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:15

  pesikot написав:
  Ukrainian написав: В штатах та Канаді для прикладу ніякого медогляду не потрібно тільки зір перевіряють і усе.

А проверка зрения - это не мед.осмотр ? или зрение должен проверять бомж под мостом ?

А слух проверять не надо, если едет по дороге скорая или полиция ?

Перевіряють на місці проходження комп’ютерного тесту правил водіння. Дивишся в прилад і називаєш букви цифри, потім кольори. До лікарні пертись не потрібно взагалі.
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:21

pesikot
Бюрократична тяганина, по різних кабінетах та різних будівлях, дурні черги, написано масажист на дошці інформації а проходить там і підписуює форму психолог. Хз чому від цього совка ще не здихались. Крім корупційної складової не бачу жодної причини. Всі прекрасно знають (крім американця який теж починає догадуватись) що таку довідку можна купити в Україні. Навіщо цирк та ганьба для країни.
У другому відео він так і каже Україно ти ніколи не вступиш ні до НАТО ні до ЄС поки є такі схеми
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  #<1 ... 7465746674677468
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