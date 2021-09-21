А проверка зрения - это не мед.осмотр ? или зрение должен проверять бомж под мостом ?
А слух проверять не надо, если едет по дороге скорая или полиция ?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 21 вер, 2021 19:02
Додано: Вів 21 вер, 2021 19:15
Перевіряють на місці проходження комп’ютерного тесту правил водіння. Дивишся в прилад і називаєш букви цифри, потім кольори. До лікарні пертись не потрібно взагалі.
Додано: Вів 21 вер, 2021 19:21
pesikot
Бюрократична тяганина, по різних кабінетах та різних будівлях, дурні черги, написано масажист на дошці інформації а проходить там і підписуює форму психолог. Хз чому від цього совка ще не здихались. Крім корупційної складової не бачу жодної причини. Всі прекрасно знають (крім американця який теж починає догадуватись) що таку довідку можна купити в Україні. Навіщо цирк та ганьба для країни.
У другому відео він так і каже Україно ти ніколи не вступиш ні до НАТО ні до ЄС поки є такі схеми
Додано: Вів 21 вер, 2021 19:37
Прохожу мед.комисию периодически
Ничего подобного нет
Но тебе из Канады виднее. Виднее, по сравнению с теми, кто живёт в Украине
Зачем ты это здесь пишешь ?
Не позорься, мой тебе совет
Додано: Вів 21 вер, 2021 19:53
Re: Політичні дискусії
Додано: Вів 21 вер, 2021 20:13
Re: Політичні дискусії
Без корупции процесс прохождения занимает в Чернигове 2 дня. Один день на сертификаты алко и психо. И надо успеть все анализы в этот день. Второй непосредственно доктора. Если кого-то нет, то ещё день. И потом поставить печать , обычно после обеда.
Купить справку можно за полчаса. Но мы же о честной схеме?)))
Додано: Вів 21 вер, 2021 20:49
Не свистите. Я перед сдачей на первые тут права несколько дней ходил на вечерние курсы по алкоголю. Учили когда и после какого бухлишка можно садиться за руль, сколько и чего можно вмазать перед поездкой. Потом еще экзамен надо было сдать.
Херня полная. На практике как везде - главное не попадаться. А попался - лучше морду и руки сразу на капот и не отстреливаться.
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