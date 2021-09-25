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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7467746874697470 Додано: П'ят 24 вер, 2021 18:13 V2 написав: А ми? А ми?

Всё верно, только об этом надо было думать до того, как голосовали за Зеленского, а не "лишь бы не порох", "хоть поржём" Всё верно, только об этом надо было думать до того, как голосовали за Зеленского, а не "лишь бы не порох", "хоть поржём" pesikot

Повідомлень: 6102 З нами з: 31.08.09 Подякував: 429 раз. Подякували: 1170 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:20

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков утверждает, что парламентарии поддержали его правку в законе об олигархах и решение о признании человека олигархом будет принимать НАПК, а не СНБО.



Источник: Facebook-страница Разумкова, сравнительная таблица законопроекта ко 2 чтению



Прямая речь: "Благодарю и комитет, и Верховную Раду, что поддержала мою с коллегами правку по номеру 398! Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить человека в реестр олигархов".



Детали: Спикер Верховной Рады Разумков опубликовал сообщение, где указал, что народные избранники поддержали его правку, которая касается НАПК.



В то же время, парламентарии поддержали поправку, которая противоречит сообщению Разумкова.



Речь идет о правках 398 и 406.



В частности, в правке спикера (398) решающую роль в признании человека олигархом принимает председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, который по обращению комиссии по вопросам противодействия чрезмерному воздействию олигархов, Верховной Рады, СБУ и тому подобное вносит человека в перечень олигархов.



Решение о признании лица олигархом выдается в форме приказа и публикуется на сайте НАПК.



Однако народные избранники также учли поправку 406, где говорится о том, что решение о признании лица олигархом принимает СНБО, которая также будет вести Реестр олигархов.



24 сентября стало известно, что в закон учли поправки, которые противоречат друг другу: 398, 406. Чтобы избежать коллизии придется переголосовать статью 5 закона, где говорится о том, как олигарха признают олигархом.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/24/7308257/



Все поняли, почему слуг не устраивает, что олигархов будет определять независимый орган - НАПК, а не подконтрольный преЗеденту СНБО? Разумков красиво потролил туповатых слуг своей поправкой к "олигархическому" закону, который они, как всегда, приняли не читая. Теперь в законе есть противоречия, придется переголосовать.Все поняли, почему слуг не устраивает, что олигархов будет определять независимый орган - НАПК, а не подконтрольный преЗеденту СНБО? Schmit

Повідомлень: 2429 З нами з: 08.09.09 Подякував: 46 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 вер, 2021 16:31 Schmit написав:

Все поняли, почему слуг не устраивает, что олигархов будет определять независимый орган - НАПК, а не подконтрольный преЗеденту СНБО? Все поняли, почему слуг не устраивает, что олигархов будет определять независимый орган - НАПК, а не подконтрольный преЗеденту СНБО?

А что тут понимать ?

Закон - неконституционный по своей сути. СНБО не имеет полномочий кого-либо назначать олиграхом. Да и вообще кого-либо кем-то назначать



Закон принимался с грубыми нарушениями регламента

Такой закон не должен существовать вообще. А что тут понимать ?Закон - неконституционный по своей сути. СНБО не имеет полномочий кого-либо назначать олиграхом. Да и вообще кого-либо кем-то назначатьЗакон принимался с грубыми нарушениями регламентаТакой закон не должен существовать вообще. pesikot

Повідомлень: 6102 З нами з: 31.08.09 Подякував: 429 раз. Подякували: 1170 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 вер, 2021 22:12 pesikot написав: Schmit написав:

Все поняли, почему слуг не устраивает, что олигархов будет определять независимый орган - НАПК, а не подконтрольный преЗеденту СНБО? Все поняли, почему слуг не устраивает, что олигархов будет определять независимый орган - НАПК, а не подконтрольный преЗеденту СНБО?

А что тут понимать ?

Закон - неконституционный по своей сути. СНБО не имеет полномочий кого-либо назначать олиграхом. Да и вообще кого-либо кем-то назначать



Закон принимался с грубыми нарушениями регламента

Такой закон не должен существовать вообще. А что тут понимать ?Закон - неконституционный по своей сути. СНБО не имеет полномочий кого-либо назначать олиграхом. Да и вообще кого-либо кем-то назначатьЗакон принимался с грубыми нарушениями регламентаТакой закон не должен существовать вообще.

Забезпечення національної безпеки це прямий обов`язок РНБО, той хто це заперечує є ворогом України. Пора вже вашу банду пересаджати. Забезпечення національної безпеки це прямий обов`язок РНБО, той хто це заперечує є ворогом України. Пора вже вашу банду пересаджати. unicdima

Повідомлень: 1891 З нами з: 10.06.19 Подякував: 79 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7467746874697470 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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