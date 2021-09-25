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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7467746874697470
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 18:13

  V2 написав:А ми?

Всё верно, только об этом надо было думать до того, как голосовали за Зеленского, а не "лишь бы не порох", "хоть поржём"
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:20

Разумков красиво потролил туповатых слуг своей поправкой к "олигархическому" закону, который они, как всегда, приняли не читая. Теперь в законе есть противоречия, придется переголосовать.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков утверждает, что парламентарии поддержали его правку в законе об олигархах и решение о признании человека олигархом будет принимать НАПК, а не СНБО.

Источник: Facebook-страница Разумкова, сравнительная таблица законопроекта ко 2 чтению

Прямая речь: "Благодарю и комитет, и Верховную Раду, что поддержала мою с коллегами правку по номеру 398! Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить человека в реестр олигархов".

Детали: Спикер Верховной Рады Разумков опубликовал сообщение, где указал, что народные избранники поддержали его правку, которая касается НАПК.

В то же время, парламентарии поддержали поправку, которая противоречит сообщению Разумкова.

Речь идет о правках 398 и 406.

В частности, в правке спикера (398) решающую роль в признании человека олигархом принимает председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, который по обращению комиссии по вопросам противодействия чрезмерному воздействию олигархов, Верховной Рады, СБУ и тому подобное вносит человека в перечень олигархов.

Решение о признании лица олигархом выдается в форме приказа и публикуется на сайте НАПК.

Однако народные избранники также учли поправку 406, где говорится о том, что решение о признании лица олигархом принимает СНБО, которая также будет вести Реестр олигархов.

24 сентября стало известно, что в закон учли поправки, которые противоречат друг другу: 398, 406. Чтобы избежать коллизии придется переголосовать статью 5 закона, где говорится о том, как олигарха признают олигархом.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/24/7308257/

Все поняли, почему слуг не устраивает, что олигархов будет определять независимый орган - НАПК, а не подконтрольный преЗеденту СНБО?
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 16:31

  Schmit написав:
Все поняли, почему слуг не устраивает, что олигархов будет определять независимый орган - НАПК, а не подконтрольный преЗеденту СНБО?

А что тут понимать ?
Закон - неконституционный по своей сути. СНБО не имеет полномочий кого-либо назначать олиграхом. Да и вообще кого-либо кем-то назначать

Закон принимался с грубыми нарушениями регламента
Такой закон не должен существовать вообще.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 05:36

В последние три года в российских СМИ слово «взрыв» все чаще заменяют на «хлопок», причем даже в новостях о взрывах с очевидными разрушениями и человеческими жертвами.

И

Сообщается об обнаружении обломков вертолёта Ка-27, который в тёмное время суток пропал на Камчатском полуострове.

Первоначально сообщалось, что вертолёт мог совершить «жёсткую посадку» в районе горы Острой. Сама трактовка «жёсткая посадка» в последнее время стала активно использоваться даже в тех случаях, когда происходит самое настоящее падение той или иной винтокрылой машины.

В раші зачастили аварії з літаками та гелікоптерами тому щоб не травмувати нервову систему місцевої вати використовують новий лексикон :lol:
Ukrainian
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  #<1 ... 7467746874697470
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