Додано: Нед 26 вер, 2021 19:04

Alex2007 написав: Шо там, гетьман сывочолый поздравил Чемпиона или нет (хотя бы по телефону) ?

А то я вижу, его кореша Арьевы, Мирошниченки, Ницои, Стерненки и прочий свет нации отличились немножко Шо там, гетьман сывочолый поздравил Чемпиона или нет (хотя бы по телефону) ?А то я вижу, его кореша Арьевы, Мирошниченки, Ницои, Стерненки и прочий свет нации отличились немножко

Власть не заинтересована в показе Усика.1) Его популярность и героизация противоречит той гуманитарной парадигме, которой нас ведёт наднациональная система соросят, поэтому его не будут показывать по ТВ. Покажут какого-то чучела, который проехал 600 км на раздолбаном велосипеде, играя на сопелке гимн, или карту из колбасы, а Усика не покажут. Хотя любая другая страна сделала бы из этого праздник национального масштаба2) Учитывая склонность украинцев выбирать себе кумиров, Усик мог бы стать одним из кумиров умеренных украинцев, которые за мир, дружбу и полный холодильник. Однако, это противоречит парадигме использования нас как сдерживающего фактора РФ в геополитическом раскладе соросят. Поэтому его не показывают.3) Да, его посмотрят сотни тысяч любителей бокса, но не посмотрят миллионы нелюбителей. Так он не станет национальным героем, а будет героем только части.А власти не выгодно растить новых героев, вон с Кличко не знают что делать..4) Megogo извинились, но так же выполнили задачу соросят, не дали посмотреть бой, обозвав это технически сбоем. Угу как же, раньше не было, а тут сбой. Хорошо хоть деньги вернут, а не дадут промокод на просмотр очередного блокбастера Сенцова.