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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7468746974707471>
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 18:13

  V2 написав:А ми?

Всё верно, только об этом надо было думать до того, как голосовали за Зеленского, а не "лишь бы не порох", "хоть поржём"
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:20

Разумков красиво потролил туповатых слуг своей поправкой к "олигархическому" закону, который они, как всегда, приняли не читая. Теперь в законе есть противоречия, придется переголосовать.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков утверждает, что парламентарии поддержали его правку в законе об олигархах и решение о признании человека олигархом будет принимать НАПК, а не СНБО.

Источник: Facebook-страница Разумкова, сравнительная таблица законопроекта ко 2 чтению

Прямая речь: "Благодарю и комитет, и Верховную Раду, что поддержала мою с коллегами правку по номеру 398! Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить человека в реестр олигархов".

Детали: Спикер Верховной Рады Разумков опубликовал сообщение, где указал, что народные избранники поддержали его правку, которая касается НАПК.

В то же время, парламентарии поддержали поправку, которая противоречит сообщению Разумкова.

Речь идет о правках 398 и 406.

В частности, в правке спикера (398) решающую роль в признании человека олигархом принимает председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, который по обращению комиссии по вопросам противодействия чрезмерному воздействию олигархов, Верховной Рады, СБУ и тому подобное вносит человека в перечень олигархов.

Решение о признании лица олигархом выдается в форме приказа и публикуется на сайте НАПК.

Однако народные избранники также учли поправку 406, где говорится о том, что решение о признании лица олигархом принимает СНБО, которая также будет вести Реестр олигархов.

24 сентября стало известно, что в закон учли поправки, которые противоречат друг другу: 398, 406. Чтобы избежать коллизии придется переголосовать статью 5 закона, где говорится о том, как олигарха признают олигархом.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/24/7308257/

Все поняли, почему слуг не устраивает, что олигархов будет определять независимый орган - НАПК, а не подконтрольный преЗеденту СНБО?
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 16:31

  Schmit написав:
Все поняли, почему слуг не устраивает, что олигархов будет определять независимый орган - НАПК, а не подконтрольный преЗеденту СНБО?

А что тут понимать ?
Закон - неконституционный по своей сути. СНБО не имеет полномочий кого-либо назначать олиграхом. Да и вообще кого-либо кем-то назначать

Закон принимался с грубыми нарушениями регламента
Такой закон не должен существовать вообще.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 05:36

В последние три года в российских СМИ слово «взрыв» все чаще заменяют на «хлопок», причем даже в новостях о взрывах с очевидными разрушениями и человеческими жертвами.

И

Сообщается об обнаружении обломков вертолёта Ка-27, который в тёмное время суток пропал на Камчатском полуострове.

Первоначально сообщалось, что вертолёт мог совершить «жёсткую посадку» в районе горы Острой. Сама трактовка «жёсткая посадка» в последнее время стала активно использоваться даже в тех случаях, когда происходит самое настоящее падение той или иной винтокрылой машины.

В раші зачастили аварії з літаками та гелікоптерами тому щоб не травмувати нервову систему місцевої вати використовують новий лексикон :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 15:12

Re: Політичні дискусії

Шо там, гетьман сывочолый поздравил Чемпиона или нет (хотя бы по телефону) ?
А то я вижу, его кореша Арьевы, Мирошниченки, Ницои, Стерненки и прочий свет нации отличились немножко :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 15:42

Alex2007
Ты, когда срать идёшь, тоже с Порошенко согласовываешь ?
Или уже сам посрать в состоянии ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 16:04

  pesikot написав:Alex2007
Ты, когда срать идёшь, тоже с Порошенко согласовываешь ?
Или уже сам посрать в состоянии ?


Че ты злой такой всегда ? :D
Ты, кстати, сегодня поздравил в фейсбуке своего патрона с днем рождения ? :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 16:33

  Alex2007 написав:
  pesikot написав:Alex2007
Ты, когда срать идёшь, тоже с Порошенко согласовываешь ?
Или уже сам посрать в состоянии ?


Че ты злой такой всегда ? :D
Ты, кстати, сегодня поздравил в фейсбуке своего патрона с днем рождения ? :mrgreen:

хотелось бы ему пожелать висеть на фонарном столбу на Хрещатике... :mrgreen:
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 19:04

  Alex2007 написав:Шо там, гетьман сывочолый поздравил Чемпиона или нет (хотя бы по телефону) ?
А то я вижу, его кореша Арьевы, Мирошниченки, Ницои, Стерненки и прочий свет нации отличились немножко :lol:


Власть не заинтересована в показе Усика.

1) Его популярность и героизация противоречит той гуманитарной парадигме, которой нас ведёт наднациональная система соросят, поэтому его не будут показывать по ТВ. Покажут какого-то чучела, который проехал 600 км на раздолбаном велосипеде, играя на сопелке гимн, или карту из колбасы, а Усика не покажут. Хотя любая другая страна сделала бы из этого праздник национального масштаба

2) Учитывая склонность украинцев выбирать себе кумиров, Усик мог бы стать одним из кумиров умеренных украинцев, которые за мир, дружбу и полный холодильник. Однако, это противоречит парадигме использования нас как сдерживающего фактора РФ в геополитическом раскладе соросят. Поэтому его не показывают.

3) Да, его посмотрят сотни тысяч любителей бокса, но не посмотрят миллионы нелюбителей. Так он не станет национальным героем, а будет героем только части.
А власти не выгодно растить новых героев, вон с Кличко не знают что делать..

4) Megogo извинились, но так же выполнили задачу соросят, не дали посмотреть бой, обозвав это технически сбоем. Угу как же, раньше не было, а тут сбой. Хорошо хоть деньги вернут, а не дадут промокод на просмотр очередного блокбастера Сенцова.
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 20:36

  Alex2007 написав:Шо там, гетьман сывочолый поздравил Чемпиона или нет (хотя бы по телефону) ?
А то я вижу, его кореша Арьевы, Мирошниченки, Ницои, Стерненки и прочий свет нации отличились немножко :lol:

Американські/німецькі/британські лідери теж боксерів/спортсменів вітають? Чи це чисто пост совкова традиція?
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