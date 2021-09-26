RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7468746974707471
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 20:37

Модератор, это не кремлёвский источник?

Зображення

Ведущее американское деловое издание The Wall Street Journal продолжает публикацию документов корпорации Facebook. Документы подтверждают, что корпорация знала о разрушительном влиянии соцсетей на психику людей, а также на политику и криминальную ситуацию в целых странах.

Корпорация Facebook владеет соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером WhatsApp. Документы, которые попали в руки журналистов были написаны исследователями внутри самой компании. То есть, об их содержании корпорация точно знала. Но очень мало сделала для минимизации негативных последствий.

Wall Street Journal опубликовал серию из пяти статей-расследований, основанных на внутренних документах Facebook. Редакция уже рассказывала о первой части этого цикла про то, как Facebook создал список VIPов, которые могут нарушать правила.

Теперь редакция рассказывает об остальных частях расследования.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15326
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8448 раз.
Подякували: 4078 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 20:49

Россия в ближайшие три года выделит «ЛДНР» более 900 миллиардов рублей (около 12 млрд долларов — ред.). Об этом со ссылкой на утвержденную правительством РФ Программу ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы сообщает Донбасс.Реалии 26 сентября, пишет Скептик.

По данным РФ, на территории ОРДЛО проживает около 2,9 миллиона человек. 38% из них — пенсионеры. Средняя зарплата — 15 тысяч рублей, на 20 тысяч меньше, чем в соседней Ростовской области. Кремль планирует через три года, в 2024-м, вывести уровень доходов в ОРДЛО к показателям Ростовской области 2019 года. При этом военная составляющая содержания сепаратистов финансируется отдельно.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10134
З нами з: 18.06.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 21:05

  Ukrainian написав:Россия в ближайшие три года выделит «ЛДНР» более 900 миллиардов рублей (около 12 млрд долларов — ред.). Об этом со ссылкой на утвержденную правительством РФ Программу ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы сообщает Донбасс.Реалии 26 сентября, пишет Скептик.

По данным РФ, на территории ОРДЛО проживает около 2,9 миллиона человек. 38% из них — пенсионеры. Средняя зарплата — 15 тысяч рублей, на 20 тысяч меньше, чем в соседней Ростовской области. Кремль планирует через три года, в 2024-м, вывести уровень доходов в ОРДЛО к показателям Ростовской области 2019 года. При этом военная составляющая содержания сепаратистов финансируется отдельно.

А Украина так же не будет платить пенсии своим гражданам, и закодирует своё Т2 :)
Таґ пабідім!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15326
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8448 раз.
Подякували: 4078 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:57

  Ukrainian написав:
  Alex2007 написав:Шо там, гетьман сывочолый поздравил Чемпиона или нет (хотя бы по телефону) ?
А то я вижу, его кореша Арьевы, Мирошниченки, Ницои, Стерненки и прочий свет нации отличились немножко :lol:

Американські/німецькі/британські лідери теж боксерів/спортсменів вітають? Чи це чисто пост совкова традиція?



оказывается сам Байден таки совок скрепный :lol:
Remarks by President Biden and First Lady Jill Biden in a Virtual Meeting with Team USA Members Who Competed in the Tokyo 2020 Olympic Games
AUGUST 08, 2021
....

https://www.whitehouse.gov/briefing-roo ... pic-games/

https://thehill.com/homenews/administra ... on-twitter

даже если это и "чисто пост совкова традиция" - то это не самая плохая традиция.
Но мысль понял - нужно декомунизироваться. :D Так давайте уже тогда до конца пойдем - разрушим все, что осталось от построенного в совке, все мосты, коммуникации, в один миг разнесем хрущевки и сталинки. Чтоб уже ну вообще ничего совкового не осталось. :mrgreen:

п.с. ну и думается, если Усик был бы "правильной" полит.ориентации и прихожанином "правильной" церкви - поздравление от Петра пятого было бы в числе первых в первые же минуты. Так думается почему-то.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3201
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1588 раз.
Подякували: 1399 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 23:26

Re: Політичні дискусії

Україна задіяла всі свої контрснайперські групи в районі ООС.
Про це у інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Усі контрснайперські групи, які в нас є, зараз є на передньому краї. Всі!" - заявив він.
-----------------------------------------------------------------
а свинарнія нам постійно бреше, що наших контрснайперських груп на передку нема.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1889
З нами з: 10.06.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7468746974707471
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.