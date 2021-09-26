Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ведущее американское деловое издание The Wall Street Journal продолжает публикацию документов корпорации Facebook. Документы подтверждают, что корпорация знала о разрушительном влиянии соцсетей на психику людей, а также на политику и криминальную ситуацию в целых странах.
Корпорация Facebook владеет соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером WhatsApp. Документы, которые попали в руки журналистов были написаны исследователями внутри самой компании. То есть, об их содержании корпорация точно знала. Но очень мало сделала для минимизации негативных последствий.
Wall Street Journal опубликовал серию из пяти статей-расследований, основанных на внутренних документах Facebook. Редакция уже рассказывала о первой части этого цикла про то, как Facebook создал список VIPов, которые могут нарушать правила.
Теперь редакция рассказывает об остальных частях расследования.
Россия в ближайшие три года выделит «ЛДНР» более 900 миллиардов рублей (около 12 млрд долларов — ред.). Об этом со ссылкой на утвержденную правительством РФ Программу ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы сообщает Донбасс.Реалии 26 сентября, пишет Скептик.
По данным РФ, на территории ОРДЛО проживает около 2,9 миллиона человек. 38% из них — пенсионеры. Средняя зарплата — 15 тысяч рублей, на 20 тысяч меньше, чем в соседней Ростовской области. Кремль планирует через три года, в 2024-м, вывести уровень доходов в ОРДЛО к показателям Ростовской области 2019 года. При этом военная составляющая содержания сепаратистов финансируется отдельно.
Ukrainian написав:Россия в ближайшие три года выделит «ЛДНР» более 900 миллиардов рублей (около 12 млрд долларов — ред.). Об этом со ссылкой на утвержденную правительством РФ Программу ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы сообщает Донбасс.Реалии 26 сентября, пишет Скептик.
По данным РФ, на территории ОРДЛО проживает около 2,9 миллиона человек. 38% из них — пенсионеры. Средняя зарплата — 15 тысяч рублей, на 20 тысяч меньше, чем в соседней Ростовской области. Кремль планирует через три года, в 2024-м, вывести уровень доходов в ОРДЛО к показателям Ростовской области 2019 года. При этом военная составляющая содержания сепаратистов финансируется отдельно.
А Украина так же не будет платить пенсии своим гражданам, и закодирует своё Т2 Таґ пабідім!
даже если это и "чисто пост совкова традиция" - то это не самая плохая традиция. Но мысль понял - нужно декомунизироваться. Так давайте уже тогда до конца пойдем - разрушим все, что осталось от построенного в совке, все мосты, коммуникации, в один миг разнесем хрущевки и сталинки. Чтоб уже ну вообще ничего совкового не осталось.
п.с. ну и думается, если Усик был бы "правильной" полит.ориентации и прихожанином "правильной" церкви - поздравление от Петра пятого было бы в числе первых в первые же минуты. Так думается почему-то.
Україна задіяла всі свої контрснайперські групи в районі ООС. Про це у інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. "Усі контрснайперські групи, які в нас є, зараз є на передньому краї. Всі!" - заявив він. ----------------------------------------------------------------- а свинарнія нам постійно бреше, що наших контрснайперських груп на передку нема.