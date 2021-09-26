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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7468746974707471
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 20:49

Россия в ближайшие три года выделит «ЛДНР» более 900 миллиардов рублей (около 12 млрд долларов — ред.). Об этом со ссылкой на утвержденную правительством РФ Программу ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы сообщает Донбасс.Реалии 26 сентября, пишет Скептик.

По данным РФ, на территории ОРДЛО проживает около 2,9 миллиона человек. 38% из них — пенсионеры. Средняя зарплата — 15 тысяч рублей, на 20 тысяч меньше, чем в соседней Ростовской области. Кремль планирует через три года, в 2024-м, вывести уровень доходов в ОРДЛО к показателям Ростовской области 2019 года. При этом военная составляющая содержания сепаратистов финансируется отдельно.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 21:05

  Ukrainian написав:Россия в ближайшие три года выделит «ЛДНР» более 900 миллиардов рублей (около 12 млрд долларов — ред.). Об этом со ссылкой на утвержденную правительством РФ Программу ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы сообщает Донбасс.Реалии 26 сентября, пишет Скептик.

По данным РФ, на территории ОРДЛО проживает около 2,9 миллиона человек. 38% из них — пенсионеры. Средняя зарплата — 15 тысяч рублей, на 20 тысяч меньше, чем в соседней Ростовской области. Кремль планирует через три года, в 2024-м, вывести уровень доходов в ОРДЛО к показателям Ростовской области 2019 года. При этом военная составляющая содержания сепаратистов финансируется отдельно.

А Украина так же не будет платить пенсии своим гражданам, и закодирует своё Т2 :)
Таґ пабідім!
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:57

  Ukrainian написав:
  Alex2007 написав:Шо там, гетьман сывочолый поздравил Чемпиона или нет (хотя бы по телефону) ?
А то я вижу, его кореша Арьевы, Мирошниченки, Ницои, Стерненки и прочий свет нации отличились немножко :lol:

Американські/німецькі/британські лідери теж боксерів/спортсменів вітають? Чи це чисто пост совкова традиція?



оказывается сам Байден таки совок скрепный :lol:
Remarks by President Biden and First Lady Jill Biden in a Virtual Meeting with Team USA Members Who Competed in the Tokyo 2020 Olympic Games
AUGUST 08, 2021
....

https://www.whitehouse.gov/briefing-roo ... pic-games/

https://thehill.com/homenews/administra ... on-twitter

даже если это и "чисто пост совкова традиция" - то это не самая плохая традиция.
Но мысль понял - нужно декомунизироваться. :D Так давайте уже тогда до конца пойдем - разрушим все, что осталось от построенного в совке, все мосты, коммуникации, в один миг разнесем хрущевки и сталинки. Чтоб уже ну вообще ничего совкового не осталось. :mrgreen:

п.с. ну и думается, если Усик был бы "правильной" полит.ориентации и прихожанином "правильной" церкви - поздравление от Петра пятого было бы в числе первых в первые же минуты. Так думается почему-то.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 23:26

Re: Політичні дискусії

Україна задіяла всі свої контрснайперські групи в районі ООС.
Про це у інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Усі контрснайперські групи, які в нас є, зараз є на передньому краї. Всі!" - заявив він.
-----------------------------------------------------------------
а свинарнія нам постійно бреше, що наших контрснайперських груп на передку нема.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 03:25

Re: Політичні дискусії

  Alex2007 написав:даже если это и "чисто пост совкова традиция" - то это не самая плохая традиция.

Ну Зеленський ж привітав, що ще потрібно.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 03:44

Цікаво хто йому двадцять років заважав це зробити :lol:

Необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с главами партий, прошедших в Госдуму.

«У нас всех при этом много общих вызовов, общих задач – нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:18

Re: Політичні дискусії

Тонкий тролінг великого "будівництва" :)

Зобов’язати органи державної влади та органи місцевого самоуправління на усіх інформаційних матеріалах про використання бюджетних коштів в обов’язковому порядку вказувати фразу "за кошти платників податків" відповідно до контексту. Розмір даного напису повинен бути не менше 25% площі інформаційного матеріалу.
https://petition.president.gov.ua/petition/123558
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 19:22

Уф!!!
Поздравляю усех!
Успел посмотреть сегодняшнее состояние пол Украины.(состояние, не просто "гнетущее")

Пока "пианисты" до усерачки лабают "Мурку" на пианино для плебса.
Писаются о "борьбе с олигархами"(хотя решение проблем в одном политическом Решении по аналогу я предоставлял Казахского).
Население "вдруг" проснулось в официально рабовладельческом Государстве. Пианисты, под шумок отменили КЗОТ!(это уже не дно - это официально Украина - феодальное образование).

Посмотрел на дела праведные и Грешные - по большей части Неньки...
Чего-то сделал вновь, для себя выводы:
приняв на себя Законы Хазарии - народ Украины не дотягивает по своей доброте до главного:
Это стоит называть не "Майдан", а ежегодное публичное очищение Каганата от кинувшего Украину Когана.
При чём эта процедура должна происходить ежегодно и публично.
Чего то сейчас ВСЕ СМИ гармонизированы с РФкими - я так понимаю обезумевшие шакалы боятся погромов населением?
Почему и о чём они думали раньше?
Или бабло не пахнет? А большие деньги требую риска?

Гнетут меня смутные сомнения, вернее светит уверенность, что после "пианиста" Украина будет готова лечь даже под Лукашенку.
https://www.ostro.org/general/politics/news/619635/
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 27 вер, 2021 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 19:50

Из Очень "Большой политики" и сегодняшнего состояния дел.
Тонкий тролинг, для тех, кто в курсе.
С конца 2013го года по мобилке ничего лишнего.
В любую поездку, куда бы не было - без мобилки.
Лишний раз выбрался - мобилку бросил дома, при чём со всеми номерами.
При чём наоборот аппарат "деревянный" - безотказный.
Получаю рекламную СМС.
"Вы до сих пор пользуетесь кнопочным телефоном? У нас, для Вас есть хорошее предложение аппарат... за 2499 грн Приходите покупайте по адресу ул. Центральная ... г. Авдеевка".
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