Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Россия в ближайшие три года выделит «ЛДНР» более 900 миллиардов рублей (около 12 млрд долларов — ред.). Об этом со ссылкой на утвержденную правительством РФ Программу ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы сообщает Донбасс.Реалии 26 сентября, пишет Скептик.
По данным РФ, на территории ОРДЛО проживает около 2,9 миллиона человек. 38% из них — пенсионеры. Средняя зарплата — 15 тысяч рублей, на 20 тысяч меньше, чем в соседней Ростовской области. Кремль планирует через три года, в 2024-м, вывести уровень доходов в ОРДЛО к показателям Ростовской области 2019 года. При этом военная составляющая содержания сепаратистов финансируется отдельно.
Ukrainian написав:Россия в ближайшие три года выделит «ЛДНР» более 900 миллиардов рублей (около 12 млрд долларов — ред.). Об этом со ссылкой на утвержденную правительством РФ Программу ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы сообщает Донбасс.Реалии 26 сентября, пишет Скептик.
По данным РФ, на территории ОРДЛО проживает около 2,9 миллиона человек. 38% из них — пенсионеры. Средняя зарплата — 15 тысяч рублей, на 20 тысяч меньше, чем в соседней Ростовской области. Кремль планирует через три года, в 2024-м, вывести уровень доходов в ОРДЛО к показателям Ростовской области 2019 года. При этом военная составляющая содержания сепаратистов финансируется отдельно.
А Украина так же не будет платить пенсии своим гражданам, и закодирует своё Т2 Таґ пабідім!
даже если это и "чисто пост совкова традиция" - то это не самая плохая традиция. Но мысль понял - нужно декомунизироваться. Так давайте уже тогда до конца пойдем - разрушим все, что осталось от построенного в совке, все мосты, коммуникации, в один миг разнесем хрущевки и сталинки. Чтоб уже ну вообще ничего совкового не осталось.
п.с. ну и думается, если Усик был бы "правильной" полит.ориентации и прихожанином "правильной" церкви - поздравление от Петра пятого было бы в числе первых в первые же минуты. Так думается почему-то.
Україна задіяла всі свої контрснайперські групи в районі ООС. Про це у інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. "Усі контрснайперські групи, які в нас є, зараз є на передньому краї. Всі!" - заявив він. ----------------------------------------------------------------- а свинарнія нам постійно бреше, що наших контрснайперських груп на передку нема.
Необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с главами партий, прошедших в Госдуму.
«У нас всех при этом много общих вызовов, общих задач – нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», – цитирует Путина РИА «Новости».
Зобов’язати органи державної влади та органи місцевого самоуправління на усіх інформаційних матеріалах про використання бюджетних коштів в обов’язковому порядку вказувати фразу "за кошти платників податків" відповідно до контексту. Розмір даного напису повинен бути не менше 25% площі інформаційного матеріалу. https://petition.president.gov.ua/petition/123558
Уф!!! Поздравляю усех! Успел посмотреть сегодняшнее состояние пол Украины.(состояние, не просто "гнетущее")
Пока "пианисты" до усерачки лабают "Мурку" на пианино для плебса. Писаются о "борьбе с олигархами"(хотя решение проблем в одном политическом Решении по аналогу я предоставлял Казахского). Население "вдруг" проснулось в официально рабовладельческом Государстве. Пианисты, под шумок отменили КЗОТ!(это уже не дно - это официально Украина - феодальное образование).
Посмотрел на дела праведные и Грешные - по большей части Неньки... Чего-то сделал вновь, для себя выводы: приняв на себя Законы Хазарии - народ Украины не дотягивает по своей доброте до главного: Это стоит называть не "Майдан", а ежегодное публичное очищение Каганата от кинувшего Украину Когана. При чём эта процедура должна происходить ежегодно и публично. Чего то сейчас ВСЕ СМИ гармонизированы с РФкими - я так понимаю обезумевшие шакалы боятся погромов населением? Почему и о чём они думали раньше? Или бабло не пахнет? А большие деньги требую риска?
Из Очень "Большой политики" и сегодняшнего состояния дел. Тонкий тролинг, для тех, кто в курсе. С конца 2013го года по мобилке ничего лишнего. В любую поездку, куда бы не было - без мобилки. Лишний раз выбрался - мобилку бросил дома, при чём со всеми номерами. При чём наоборот аппарат "деревянный" - безотказный. Получаю рекламную СМС. "Вы до сих пор пользуетесь кнопочным телефоном? У нас, для Вас есть хорошее предложение аппарат... за 2499 грн Приходите покупайте по адресу ул. Центральная ... г. Авдеевка".