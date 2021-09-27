Шо там, черговий фейк?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 28 вер, 2021 00:17
unicdima
Пианисты даже вояк на 3 месяца ниже плинтуса загнали.
То, о чём высказывались вчера "из первых уст" - пропаганда РФ "не потянет"
... - Словно углекопов.
"кому-то на жисть в Киеве не хватает"
"Или харчеваться у Тищенко."
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